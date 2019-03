E se houvesse um jogo melhor do que o póquer em linha?

O póquer em linha é um mercado anual de 10 biliões de dólares por ano. No entanto, o volume de negócio do póquer online tem vindo a diminuir desde 2013 (10% ao ano).

Os jogadores de póquer online estão entediados, ansiando por novas emoções, menos aleatoriedade e mais oportunidades de ganhar dinheiro. Estes fatores criaram falta de liquidez, saturação e um “excesso de tubarões”.

Como resultado, os operadores de jogo online estão explorando novas variantes de póquer (até mesmo a Pokerstars, a Zynga e o Casino 888 lançaram novas variantes), uma vez que estão a tentar recuperar os clientes que deixaram o jogo.

Solução

Criámos um novo jogo social on-line – BetBluff – suficientemente parecido com o póquer para atrair esses jogadores, mas suficientemente diferente para despertar a sua curiosidade.

O jogo BetBluff assume um tipo de jogabilidade semelhante ao póquer

Mais social ainda que o póquer e com alta interação humana

Joga-se sem cartas e a mão do jogador é um número (de fichas que apostou).

Os jogadores usam apenas fichas. E sentem o mérito da vitória de forma pessoal, devido ao facto de terem criado a sua própria mão e não ao acaso do destino da carta que saiu.

Mercado e status atual

O jogo BetBluff está em fase “patent pending” e já temos várias intenções de parceria por parte de várias empresas na indústria de jogos de entretenimento online.

Além disso, temos um contrato de agenciamento firmado com uma empresa norte-americana e uma proposta da maior empresa portuguesa do setor para a versão single player. Outras relações na Europa estão progredindo rapidamente.

BetBluff já foi distinguido com dois prémios internacionais em relação à incrível inovação do seu mecanismo de jogo.

Já desenvolvemos uma versão de demonstração, suficientemente boa para demonstrar o conceito, mas que não se encontra ainda com o nível de polimento e apresentação necessário para ser lançado no mercado.

Veja aqui um vídeo onde se poderá observar esta versão provisória do jogo:

É por esse motivo que estamos à procura de parceiros e/ou investidores, que nos possam ajudar neste processo de desenvolver a primeira versão comercial online do jogo, de forma a podermos lançar o jogo no mercado e começarmos a gerar receitas.

A empresa e os objetivos de investimento

A empresa Digitinspiration, Lda foi constituída em fevereiro deste ano, e dedica-se à criação de conceitos e conteúdos online, exclusivos, inovadores e disruptivos.

Neste segundo “round” de financiamento, estamos disponíveis para ceder 11% do capital social da empresa Digitinspiration, Lda em troca de 50.000 euros, o que corresponde a uma valorização da empresa no montante de 454.545 Euros, equivalente a menos de 15% do valor de avaliação da empresa pelo método dos cash flows descontados (a 3 anos), o que constitui, portanto, uma oportunidade de investimento extremamente atrativa.

Este investimento reverterá na sua totalidade para a empresa, de forma a garantir os investimentos mais iminentes, designadamente, concluir-se o processo de patenteamento definitivo nos EUA, registar a marca a nível internacional e garantir os fundos necessários para o desenvolvimento do jogo. Temos ainda um outro jogo de apostas que pretendemos desenvolver, e que se encontra em fase mais embrionária.

Pretendemos ainda que seja possível a nossa participação num dos maiores certames do sector. No futuro é nossa intenção assumirmo-nos como um prestador de referência em termos de serviços (conceção criativa) por encomenda, o que só poderá acontecer depois de os nossos produtos serem lançados com sucesso no mercado, e de conseguirmos provar a qualidade das nossas conceções.

Sabendo que os ciclos de decisão que se praticam nesta industria são alargados, e tomando em consideração também o tempo que demora o subsequente processo de desenvolvimento técnico e regulatório do projeto, sentimos a necessidade de salvaguardar financeiramente a nossa empresa neste período de expansão da mesma, pelo que estamos disponíveis para apresentar um plano de negócios para os próximos três anos.

O maior fator distintivo da nossa empresa é o facto de possuirmos o único jogo de apostas online do mundo que não tem qualquer fator aleatório de decisão. O jogo Betbluff é uma nova forma de jogar póquer, mas sem cartas, e onde o jogador cria a sua própria mão.

Nesta indústria do póquer online, que vale 10BUS$/ano, se conseguirmos 1% da quota de mercado, estamos a falar de 100 milhões de dólares por ano.

E isto, com um jogo ainda mais divertido e interessante que o Poker, Não somos nós que o dizemos. São os jogadores que jogaram. E os profissionais da indústria.

Em resumo, o Betbluff é um projeto de cariz global, que visa aproveitar a enorme popularidade associada ao póquer online.