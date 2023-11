E se “houver” Taça? Dumiense quer vitória em Alvalade

O treinador do Dumiense, equipa que milita no Campeonato de Portugal de futebol, quer que os seus jogadores “desfrutem” e sejam “protagonistas”, no jogo de domingo, frente ao Sporting, em Alvalade, da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

“Mesmo sabendo que é difícil, preparamos o jogo para vencer. Queremos ser protagonistas, pressionar e reagir à perda de bola. Embora com a consciência que o Sporting tem jogadores que em segundos desmontam qualquer estratégia do adversário”, disse Fábio Oliveira.

O técnico, de 34 anos, considerou que este desafio será “uma oportunidade para os atletas mostrarem a sua qualidade e mentalidade”, mas vincou que a preparação da partida “não foi diferente do trabalho diário”.

“Queríamos defrontar um ‘grande’ e jogar fora. Só temos de desfrutar este momento. Muitos dos nossos atletas nunca jogaram com 15 ou 20 mil pessoas nas bancadas, e agora vão enfrentar jogadores que veem todas as semanas na televisão. Que seja uma motivação para trabalharem e estarem mais vezes nestes grandes palcos”, acrescentou.

Apesar da “alegria” de estar num grande jogo, Fábio Oliveira reconheceu que o Dumiense vai enfrentar um adversário “que vai criar muitos problemas”, e que pode condicionar a “vontade de vencer” da sua equipa.

“Vamos jogar aquilo que o Sporting nos deixar. Temos um adversário de muita valia, que para mim é a melhor equipa a jogar em Portugal, com um treinador que vai marcar uma geração, tal como o José Mourinho o fez há alguns anos atrás. Apesar de não o conhecer pessoalmente, tenho estima pelo Rúben Amorim e sigo muito o que ele faz”, desabafou.

O treinador do Dumiense mostrou-se feliz por o seu grupo de trabalho ter esta experiência na Taça de Portugal, mas lembrou que o foco principal do plantel tem de ser o campeonato, onde a equipa caiu para último lugar da Série A.

“A nossa realidade é o Campeonato de Portugal, e é nisso que temos de estar muito focados. Quando ganhámos ao AVS, na Taça, foi uma grande festa, mas depois, nas três semanas seguintes, caímos para último. Neste jogo, cabe-nos honrar os adeptos, que estão pouco satisfeitos com as recentes prestações, e os nossos pais que estarão nas bancadas a verem-nos num grande jogo”, concluiu Fábio Oliveira.

Também empolgado com esta oportunidade de defrontar o Sporting mostrou-se Bruno Silva, médio de 24 anos, que já representou os ‘leões’ nas camadas jovens, e que vê esta partida como uma forma de a equipa ganhar ânimo para a melhorar a sua prestação no campeonato.

“Neste momento, sabemos a situação que estamos a viver no campeonato, mas o foco é neste jogo da Taça, que nos pode dar motivação para o objetivo principal. Temos agora de aproveitar o facto de competirmos frente a grandes jogadores”, disse o centrocampista.

Para esta partida, a equipa do concelho de Braga, que milita no quarto escalão do futebol nacional e que na Taça de Portugal já eliminou o União de Santarém e AVS, não pode contar com os médios Henrique Martins e Túlio, ambos a recuperarem de lesão.

O Dumiense defronta no domingo o Sporting, no Estádio José Alvalade, numa partida agendada para as 18:00, que terá arbitragem de Bruno Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.