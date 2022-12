E se fosse passar o Dia de Reis ao Porto?

O hotel de cinco estrelas, Infante Sagres, situado no centro da cidade do Porto, lançou uma oferta exclusiva no website para o fim de semana de 6 a 8 de janeiro de 2023.

A chegada dos três Reis Magos – Baltazar, Belchior e Gaspar – é comemorada anualmente no dia 06 de janeiro. Para assinalar esta data festiva e de partilha, o Hotel Infante Sagres, membro da Small Luxury Hotels of the World (SLH), lançou uma promoção especial de duas noites de alojamento com pequeno-almoço (para duas pessoas), upgrade gratuito (sujeito a disponibilidade) e ainda 20% de desconto para utilizar no Vogue Café Porto, o restaurante mais trendy da cidade e que integra a unidade hoteleira.

O pacote promocional está disponível exclusivamente no website do Hotel Infante Sagres pelo valor de 240€. Esta é a oportunidade perfeita para entrar no novo ano com o pé direito e desfrutar de um luxuoso fim de semana no Norte do país a um preço muito atrativo.