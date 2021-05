E se estudasses no Reino Unido sem pagar propinas?

A formalização do Brexit originou uma série de mudanças na relação do Reino Unido com a União Europeia. Ao nível do Ensino Superior, destacou-se o fim do programa Student Finance, o processo de financiamento das propinas para estudantes da União Europeia. A pensar nisso, a OK Estudante juntou-se à Coventry University para garantir aquela que prometem ser a última oportunidade do ingresso de estudantes portugueses no Ensino Superior Britânico, com as propinas 100% financiadas.

A decorrer já no próximo mês de julho, a oferta de cursos disponíveis inclui alguns dos cursos mais procurados, como são exemplo Biomedical Science, Business Management, Computer Science, Digital Marketing, International Relations, International Relations, Mechanical Engineering, Psychology e Aviation Management.

“Fatores como a componente mais prática dos cursos, possibilidade de trabalhar enquanto estudam, maior flexibilidade nos requisitos de entrada e a possibilidade de ingressarem num dos sistemas mais prestigiados a nível global funcionam como um grande atrativo para os estudantes prosseguirem os estudos no Reino Unido”, explica João Cacelas, Diretor da OK Estudante.

“Este período de ingresso permitirá que os estudantes iniciem as aulas online a partir de julho através da frequência de um módulo introdutório, transitando para os respetivos cursos em modo de ensino presencial a partir de setembro, no arranque do ano letivo 2021”, conclui.

Desde a sua criação, o Student Finance já permitiu a mais de 13.000 estudantes portugueses a possibilidade de realizarem os seus estudos numa universidade britânica, com as propinas 100% financiadas pelo Governo Britânico – diretamente à respetiva universidade. Durante o presente ano, mais de 2.000 alunos portugueses já ingressaram em universidades britânicas.

De salientar que este programa de financiamento é promovido pelo Governo Britânico e permite a qualquer jovem Europeu realizar os seus estudos numa universidade britânica, sem pagar propinas durante a frequência do curso.