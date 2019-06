E se este Verão passasse umas férias relaxantes na barragem da Aguieira?

Inserida numa localização privilegiada, a barragem da Aguieira é uma das mais imponentes barragens de Portugal. Abraçando o leito do Mondego, a sua albufeira estende-se num espelho de água com mais de 2.000 hectares onde é possível experimentar várias atividades de recreio e lazer que têm servido como principal cartão-de-visita a todos aqueles que apreciam o verdadeiro contacto com a natureza.

Fazendo parte integrante desta deslumbrante paisagem da barragem da Aguieira, encontra-se o Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa, um aldeamento turístico com 152 apartamentos e villas onde se pode vivenciar diversas experiências, desde as práticas desportivas mais exigentes, a agradáveis passeios turísticos, passando pelas mais diversas atividades náuticas recreativas.

A marina do resort conta com 400 postos de amarração, dispõe de uma escola de vela e de mergulho, ministrando, ainda, aulas de windsurf, ski náutico e wakeboard, para praticantes iniciados, intermédios e avançados.

A vasta oferta inclui aluguer de caiaques, insufláveis e motos de água, para além de fascinantes passeios de barco ao longo da albufeira.

Com o verão à porta, é tempo de reservar as férias da família ou grupo de amigos com o programa de verão que o Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa apresenta.

Reservas e Informações:

T: 232 420 000

reservasmontebelo@montebelohotels.com