E se as suas fotos antigas pudessem ser premiadas?

A Wikimedia Portugal volta a organizar, juntamente com organizações de todo o mundo, o maior concurso mundial de fotografia. “Wiki Loves Monuments” tem como objetivo angariar fotografias do património edificado mundial e torná-las acessíveis, sob uma licença livre, a todos os projetos Wikimedia, entre eles a Wikipédia.

Em Portugal, as fotografias tiradas pelos concorrentes podem ser submetidas, entre 1 e 31 de outubro de 2022, no link disponível no site do concurso.

Cada concorrente pode submeter um número ilimitado de fotografias, havendo prémios para as três melhores fotos, que se traduzem em vales de compras no valor de 400, 250 e 150 euros, respetivamente. Os participantes ficam ainda habilitados a um prémio caso submetam o maior número de imagens de monumentos diferentes ainda sem fotografia.

Gonçalo Themudo, Presidente da Wikimedia Portugal, enfatiza em comunicado que “se trata de uma oportunidade para as pessoas se conectarem com o seu património, partilharem fotografias de monumentos portugueses de um modo duradouro, complementando o conteúdo já existente na Wikipédia e outros projetos de partilha de conhecimento com licenças livres”.

Para além de Portugal, o concurso conta com a adesão de mais de 35 países a nível mundial e decorre em duas fases distintas. Numa primeira fase são selecionados e premiados os vencedores nacionais, e posteriormente selecionam-se os vencedores entre os melhores de cada país.

O concurso teve a sua primeira edição em 2010 apenas nos Países Baixos, conseguindo angariar cerca de 12500 fotografias de 8000 monumentos.

Em 2011, Portugal participa pela primeira vez e são levadas a concurso mais de 16000 fotografias de monumentos portugueses. Desde então, o projeto ajudou a recolher mais de 1,7 milhões de imagens submetidas por cerca de 60000 participantes, somando-se a todo o conhecimento humano reunido na Wikipédia.

Os vencedores nacionais de 2021 podem ser consultados através do site da Wikimedia.