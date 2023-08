E se ainda estiver em Portugal pode ir vindimar Alvarinho

De 1 a 15 de setembro, o Soalheiro convida todos os amantes de vinho a descobrir a cultura única das vindimas na região de Monção e Melgaço. Neste território a vindima é um acontecimento tradicional, gastronómico e familiar, partilhado e vivido em comunidade.

O enoturismo do Soalheiro, preparou uma oportunidade única de vindimar lado a lado com as famílias de viticultores que ajudam a materializar o projecto Soalheiro, vivendo com elas o culminar de mais um ano dedicado à cultura do Alvarinho.

O programa tem início na vinha, com a apanha das uvas, onde os visitantes têm a oportunidade de participar na vindima em colaboração com as famílias que compõem o Clube de Viticultores do Soalheiro, ficando a entender mais sobre a vinha, a uva, a casta e o processo, pelas mãos de quem cuida. De seguida, é feita uma visita à adega e cave, com uma explicação do processo de vinificação. No final desta etapa está programada uma prova especial de diferentes mostos de Alvarinho e dos vinhos que estes originam – Espumante Bruto Alvarinho, Soalheiro Clássico, Soalheiro Granit e Soalheiro Primeiras Vinhas – terminando com um almoço típico acompanhado de Alvarinho e infusões The Pur Terroir, sobremesa e café.

“A tradição das vindimas em Monção e Melgaço é singular. As famílias organizam-se, convidam vizinhos, amigos e tornam este dia de trabalho num dia de festa, num convívio, numa partilha entre gerações em que todos são bem-vindos. É uma oportunidade única para sentir a cultura do Alvarinho no nosso território, de perceber a importância de uma boa colheita. É a essência do espírito minhoto: no intervalo do almoço monta-se a mesa, servem-se os tachos e, claro, bebe-se vinho. Tudo isto, num ambiente familiar, entre amigos, como manda a tradição”, refere Maria João Cerdeira, responsável do enoturismo e gestora do Soalheiro.

O programa está disponível mediante marcação prévia. Pode fazer a sua reserva antecipada pelo e-mail *protected email* ou pelo número + 351 251 416 769.

Soalheiro, pioneiro na criação do vinho Alvarinho em Melgaço, foi distinguido por três anos consecutivos no top 100 da World’s Best Vineyards (2021, 2022 e 2023), uma votação das melhores experiências de enoturismo a nível mundial feita por cerca de 500 entusiastas do vinho que inclui imprensa, sommeliers e correspondentes de turismo de luxo.

PROGRAMA DE VINDIMAS – de 1 a 15 de setembro:

10h00 – Receção no Soalheiro, distribuição de tesouras de vindima e introdução ao território com vista panorâmica sobre o vale do Alvarinho

10h30 – Participação na vindima de uma família do Clube de Viticultores do Soalheiro

11h30 – Merenda na vinha e um copo de Alvarinho

12h00 – Visita à adega, cave, prova de mostos de Alvarinho e de 4 referências de vinhos que estes originam

13h30 – Almoço típico de Vindima acompanhado de Alvarinho e infusões The Pur Terroir, sobremesa e café

15h30 – Final do programa

Informações disponíveis aqui.