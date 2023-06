E se a próxima garrafa da Louis Vuitton for portuguesa?

Joaquim Granja, de 62 anos, cria garrafas com filigrana, produz gin e tem negócios na área dos bares e da restauração. Agora, aguarda a confirmação de que a nova garrafa do conhaque da marca Louis Vuitton possa vir a ser da sua autoria.

Muitos conhecem a Luis Vuitton pela sua oferta de produtos de moda de luxo com o icónico “LV” estampado. Porém, foi um produto da marca que poucos conhecerão que abriu as portas da oportunidade a Joaquim Granja, empreendedor residente no Porto, de acrescentar ao seu portfólio uma garrafa da sua autoria com o nome da marca gravado: o conhaque.

“É de cristal da Vista Alegre, com filigrana de 24 quilates. Depois, é isenta de chumbo, e tem um rótulo diferente dos habituais que se veem no mercado. Toda ela é uma coisa fora do normal”, começa por dizer Joaquim Granja, em entrevista à NiT. Afinal, não poderia ser uma garrafa qualquer em competição para embalar a bebida alcoólica desta marca icónica.

Foi em Portugal, através do contacto com um português que trabalha com diamantes da marca de luxo, que surgiu esta oportunidade de fazer a apresentação de uma garrafa para a bebida da marca. Joaquim aceitou, e a apresentação, que aconteceu “há cerca de dois meses”, teve logo um feedback muito positivo. “O número dois da empresa gostou muito. Não conhecia esta adaptação e ficou encantado”, conta o empresário.

Neste momento, resta aguardar a confirmação. Joaquim acredita que a marca deve “ter muitas solicitações e muitos designers internacionais. Poderá ser só mais uma — ou não. Afinal, uma coisa é fazer um produto em papel ou metal, outra é o uso da filigrana, algo que é completamente diferente e distinto.”

Enquanto espera para saber se o projeto é aprovado, é possível ver a garrafa em exposição no Porto, naquele que é o seu novo espaço de degustação e provas de vinhos e bebidas alcoólicas, a Our. Situada no na Baixa da cidade, no Ateneu Comercial do Porto.