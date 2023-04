E se a maior Zona Livre Tecnológica da Europa for nos Açores?

Portugal pode vir a ter nos Açores a maior Zona Livre Tecnológica (ZLT) da Europa, na sequência de uma proposta da Associação para o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Açores (ADFMA).

Segundo declarou à Lusa a presidente do conselho de administração da ADFMA, Ana Rodrigues, aquela entidade quer criar uma ZLT na região que servirá para testar tecnologias inovadoras no domínio aéreo e marítimo.

A proposta já foi, entretanto, submetida à Agência Nacional de Inovação, sendo que ZLT dos Açores terá uma área de cerca de 153 mil quilómetros quadrados e conta com o apoio de várias instituições e personalidades.

As ZLT consistem em ambientes físicos e geograficamente localizados utilizados para a realização de testes e experimentação no âmbito do desenvolvimento de novas tecnologias e soluções, produtos, serviços e processos inovadores de base tecnológica.

Ana Rodrigues refere que “a primeira meta é combater a ausência de uma ZLT nos Açores” quando existe uma “grande vantagem geográfica face às plataformas e a extensão marítima e aérea”.

“Nós, com as parcerias que temos vindo a estabelecer, apercebemo-nos que essa é necessária para testes com veículos aéreos não tripulados, como aviões e helicópteros, veículos de sistemas marítimos de superfície e subsuperfície”, declara a responsável pela ADFMA.

Ana Rodrigues salvaguarda que, se a Agência Nacional de Inovação viabilizar o projeto, os Açores “ficam com a maior ZLT da Europa”, criando-se “uma área de convergência para várias instituições e empresas nacionais e internacionais, a fim de testarem as suas tecnologias inovadoras”.

Ana Rodrigues identifica como apoiantes do projeto instituições como o Okeanos, centro de investigação marinha da Universidade dos Açores, a par da empresa Uavisoin, que “atualmente já utilizam ativamente os Açores como plataforma para teste.

“Um bom exemplo de interesse internacional vem do MIT -Massachusetts Institute of Technology, com quem já temos relação institucional e que manifesta o seu interesse na utilização de uma zona oceânica livre para o teste e desenvolvimento de equipamento avançado”, afirma a líder da (ADFMA).

Os produtos e tecnologias inovadoras que se pretendem desenvolver e testar na ZLT Açores são vastos, passando por veículos aéreos não tripulados, como aviões, helicópteros, autogiros, veículos anfíbios voadores, a par de veículos e sistemas marítimos de superfície, como barcos, boías/sondas de monitorização e comunicação, entre outros.

Pretende-se que intervenham no projeto a Autoridade Aeronáutica Nacional, a Autoridade Nacional da Aviação Civil, (ANAC) e a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), a par da Direção Regional das Políticas do Mar.

Como recursos a utilizar, são citados a pista e infraestruturas de apoio para drones no Faial, o aeródromo do Corvo, os portos da Horta e da Casa, a Escola do Mar dos Açores, o navio de investigação oceanográfica, o Tecnopolo–Martec e a Estação Costeira Açores, entre outros.