E que tal um “sunset” estilo Belle Époque em Cascais?

Chegou a época do ano em que os dias são mais longos e a temperatura convida a convívios ao ar livre. Por isso mesmo o InterContinental Cascais-Estoril e revista Lux tem a sugestão perfeita para aproveitar ao máximo a chegada do verão. O hotel do grupo IHG e a Lux convida-o a deixar-se contagiar pela magia da La Belle Époque num sunset que promete ser memorável. O cenário não poderia ser mais idílico… junto à piscina e com uma vista de “cortar a respiração” para o oceano Atlântico.

Mas os motivos para não perder esta festa no dia 16 de junho, entre as 17h00 e as 21h30, não se ficam por aqui. Para animar o evento haverá a atuação do DJ Zecka Pinheiro. E como não poderiam faltar as sonoridades dos instrumentos de sopro, e da energia que faz jovens, crianças e adultos dançarem e se emocionarem com os acordes muito bem executados de cada instrumento que ali se vai poder ouvir, através da atuação da banda Alta Cena. Deixe-se contagiar pela energia do verão juntamente com os amigos, não esquecendo de se vestir de branco, para festejarmos a La Belle Époque.

Este evento marca o tão aguardado regresso dos sunsets do InterContinental Cascais-Estoril e, para quem quiser juntar-se à festa da La Belle Époque pode fazer a sua reserva aqui, onde pode encontrar as várias opções disponíveis. O preço de acesso por pessoa é de 15 euros.