E que tal um piquenique dançante?

A sétima edição do Piquenique Dançante sobre a Relva está a chegar aos Jardins da Casa Taít. Num harmonioso e bucólico cenário situado na rota do romântico, os sons e sabores do Piquenique Dançante banham a cidade do Porto durante as tardes dos próximos dias 6 e 7 de agosto.

Com um cartaz onde a diversidade faz a festa, neste agosto do nosso coração, temos o poder feminino de Ágata e Joana Espadinha, os sons quentes de DJ Firmeza e do artista “…Antigamente conhecido por La Flama Blanca”, as apostas marotas no mítico Claiana e nos escaldantes Rally Fantasia e a instituição tripeira de animação Colectivo dos senhores de meia-idade.

De entrada simbólica, permitindo ao público o seu próprio cesto e toalha de piquenique, este evento segue para a sua sétima edição, sempre garantindo que não se trata de um festival mas sim de um encontro de antigos, actuais e futuros amigos, cruzando gerações onde todos são bem-vindos.

“Sábado de Festa” e “Domingo de Paixão”, num fim-de-semana entre o embalo do Douro e o céu azul de verão, com um cartaz saído de uma daquelas cassetes feitas com amor – playlists feitas com vontade – e que fica na nossa memória mesmo depois da fita/streaming se gastar.

Piquenique Dançante Sobre a Relva 2022

Jardins da Casa Tait, Porto

LINE-UP

“Sábado de Festa”

6 de agosto

RALLY FANTASIA

CLAIANA

…ANTIGAMENTE CONHECIDO COMO LA FLAMA BLANCA

DJ FIRMEZA

“Domingo de Paixão”

7 de agosto

Colectivo dos senhores de meia idade

JOANA ESPADINHA

ÁGATA

…

– Abrimento de Portões: 15h00

– Ingressos no local: Geral (2 dias): € 10 | Dia: € 7

Crianças até 12 anos não pagam