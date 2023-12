E que tal um Natal com a família mas com vista mar?

Localizado perto de Óbidos, o resort de cinco estrelas apresenta menus especiais para a noite da Consoada e o almoço de Natal.

Estes menus, criados pela equipa do Chef Bernardo Vitorino, incluem um jantar Buffet na Consoada e um almoço Buffet no dia de Natal, ambos servidos no restaurante Tempera do resort, ao preço de 60 euros cada, por pessoa. Existem também opções a preços especiais para crianças.

O Praia D’El Rey Marriott Golf & Beach Resort, localizado na encantadora Costa de Prata, junto à histórica vila de Óbidos, celebra o Natal com uma oferta gastronómica que promete unir tradição e requinte. Com menus cuidadosamente preparados para a Consoada e o almoço de Natal, o resort proporciona uma experiência única para todos os que desejam partilhar estes momentos junto dos seus.

Na noite de 24 de dezembro, o buffet de Consoada encanta com uma variedade de entradas e saladas. Destacam-se o carpaccio de novilho, o gravlax de salmão e a surpreendente salada de trigo sarraceno com espargos e laranja de Silves. Os pratos principais realçam os sabores natalícios, incluindo peito de peru com castanhas e frutos seco e bacalhau confitado com broa de milho regional. Além disso, o restaurante Tempera apresenta um show cooking, onde barriga de leitão crocante com molho de cinco pimentas será preparada ao vivo, oferecendo uma opção saborosa e espetacular.

A experiência culmina com uma seleção de sobremesas irresistíveis, incluindo opções tradicionais e favoritas: Bolo Rei, arroz-doce, rabanadas, tronco de Natal, toucinho do céu, pudim de ovos, torta de amêndoa e doce d’ovo, bolo de chocolate, azevias, fruta laminada e salada de fruta, oferecendo um final doce e memorável para a celebração.

O dia de Natal, 25 de dezembro, é marcado por um almoço buffet onde é possível degustar desde salada de lulas a pratos robustos como o polvo àlagareiro e o cabrito assado, sem esquecer o peru assado e os medalhões de novilho grelhados apresentados em show cooking. A seleção de sobremesas de Natal completa a oferta, garantindo um final perfeito para a refeição.

Para os mais novos, o restaurante Tempera reserva um espaço especial onde o menu buffet é adaptado aos gostos de cada um. Na Consoada, as crianças poderão deleitar-se com pratos como peito de frango grelhado e douradinhos, e no almoço de Natal, corvina e nuggets de frango são algumas das opções. As sobremesas, como brownie de chocolate e donuts, prometem ser o delírio dos pequenos gourmets.

O resort convida a estas experiências gastronómicas de Natal com preços desde os 60 euros por pessoa, com bebidas incluídas – e oferece condições especiais para crianças, com 50% de desconto para os 4 aos 11 anos e gratuidade até aos 3 anos.