E que tal um estágio no Ministério dos Negócios Estrangeiros?

Estão abertas candidaturas para a XXI Edição do Programa de Estágios Curriculares do Ministério dos Negócios Estrangeiros, referente ao 2º semestre do ano letivo 2023/2024.

Este programa, destinado a estudantes universitários, consubstancia-se num protocolo de estágio acordado entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros, uma instituição de ensino superior e o aluno.

As candidaturas devem ser entregues até dia 17 de fevereiro de 2023, devendo as mesmas ser oficializadas via www.pec.gov.pt