E que tal um cafezinho?

“Escritores e artistas de renome como Fernando Pessoa ou Almada Negreiros

encontravam n’A Brasileira do Chiado

a inspiração para conceitos e ideias paradoxais.”

Ninguém vive sem café, mas de onde veio o café? E, como é que se tornou tão popular nas nossas mesas?

Bem, a planta do café tem origem na Etiópia, que era usada como alimento. No ano de 537 d.C., os árabes começaram a consumir o café como bebida. Reza a lenda que as propriedades do café foram descobertas por um pastor de cabras, que depois destas terem comido de uma planta desconhecida, o rebanho teria ficado muito agitado e sem dormir várias noites. Um certo pároco ao ouvir a história deste pastor, colhe algumas sementes da planta misteriosa, faz uma bebida e dá de beber aos monges como cobaias. Este pároco ficara maravilhado com a descoberta, visto que quando os monges bebiam a tal poção, ficavam despertos para os seus afazeres religiosos noturnos.

O café chega à Europa por Itália, logo se criam os primeiros cafés, onde artistas e pessoas de influência da altura passavam para conviver e tomar uma taça. Claro é, como em tudo, alguns se opuseram ao consumo desta bebida com a desculpa que esta era anticristã e uma ameaça para os fiéis. Em 1600, foi mesmo feita uma petição ao Papa Clemente para proibir o seu consumo, mas depois de dar o primeiro gole o Papa adorou esta bebida e batizou-a como uma bebida aceitável para todos os cristãos.

Agora entram em cena os portugueses, que muito ambiciosos, durante o reinado de D. João V levam a plantação do café para o Brasil, transformando-o no maior produtor de café do mundo. E logo, a plantação de café foi expandida para todas as outras colónias portuguesas daquele tempo.

No século XVIII e XIX surgem os primeiros cafés em Portugal, um destes pontos mais famosos sendo em Lisboa no Chiado.

No sul de Portugal, conhecida como bica, o café era consumido na primeira pastelaria que abriu em Lisboa. As pessoas não estavam habituadas a beber café, e bebiam-no tal e qual como era servido. Como era de esperar as pessoas não gostavam do sabor amargo, e hoje em dia já está comprovado que quem gosta de beber a bica sem açúcar é psicopata, por isso alguém se saiu com a ideia de que tinham de avisar os consumidores que o café tinha de ser bebido com açúcar. Então este senhor escreveu num cartaz à porta da pastelaria A Brasileira que dizia “B.I.C.A.”, que quer dizer: ‘Beba Isto Com Açúcar’. E assim, o café passou a ser chamado bica.

E, aqui vai a receita de bolo de bolacha.

Ingredientes:

400 g bolachas Maria

250 g Manteiga

200 g açúcar em pó

1 lata de leite condensado

1 copo grande de café pronto

2 colheres (sopa) de café solúvel

2 gemas

bolacha esmigalhada para decorar

Preparação:

Misture muito bem 200 g da manteiga com as gemas e o açúcar, até obter uma massa cremosa e homogénea. Reserve um pouco do café pronto, adicione o restante ao creme de manteiga e misture novamente.

Passe as bolachas pelo café que reservou, disponha-as num prato, formando uma base em forma de flor, e cubra com uma camada de creme. Continue a formar camadas intercaladas de bolacha e café até terminarem. Cubra todo o bolo com o resto do creme e leve ao frio.

Leve ao lume o leite condensado com a restante manteiga e o café solúvel, previamente dissolvido em água. Retire e deixe arrefecer.

Retire o bolo do frio e cubra com o creme anterior.

Decore com bolacha esmigalhada e sirva.

Dévora Cortinhal