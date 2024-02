“É preciso muita sorte para vencer Liga Europa”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, disse esta quarta-feira que é preciso “muita sorte” para vencer a Liga Europa de futebol num clube português, mas não descartou que possa tornar-se num objetivo numa fase mais adiantada da época.

“Eu sei que o plantel está todo preparado, os jogadores estão todos preparados, mas é preciso ter muita sorte. Já é preciso ter muita sorte para ganhar o campeonato, para ganhar a Liga Europa com um clube português e o campeonato é preciso muita sorte”, afirmou o técnico, em Alcochete.

Em conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Young Boys, da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da competição europeia, Amorim lembrou que “ainda estão equipas de grande qualidade”, como “um Liverpool, um Bayer Leverkusen” e reforçou que “a prioridade é o campeonato”, mas não fechou totalmente a porta ao objetivo europeu.

“Nós dizemos sempre que [o campeonato] é a nossa prioridade, mas com o desenrolar da Liga Europa e com o aliviar do calendário, porque entre dois dias e três dias [entre jogos] é um mundo de diferença, quando isto equilibrar, se estivermos em todas as provas, não vamos dizer que não a nada”, assumiu.

Nesse sentido, admitiu que o mês de fevereiro “é um mês muito importante” na época, “pelos jogos difíceis e pelo pouco tempo de recuperação”, pelo que é “decisivo em algumas competições e importante noutras”.

“Em relação ao campeonato, é sempre importante. Decisivo não vai ser, porque ainda há muito campeonato, muitos jogos difíceis, mas não há como esconder, é um momento importante da época. Também porque os campeões, em Portugal, ultimamente não perdem muitos pontos”, comentou o treinador dos ‘leões’.

O Sporting recebe o Young Boys na quinta-feira, em partida da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, com início previsto para as 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem do eslovaco Ivan Kruzliak.

A orientada por Rúben Amorim venceu por 3-1 o encontro da primeira mão, na Suíça, mas o técnico advertiu que “não há dois jogos iguais” e, atualmente, “não há vantagem dos golos fora”, em caso de igualdade no final dos dois encontros, mas não escondeu que os ‘leões’ partem em vantagem para seguir em frente na competição.

“Está tudo em aberto, mas não há como esconder que estamos em vantagem. Pelo que demonstrámos na Suíça, porque jogamos com os nossos adeptos, no nosso relvado, não há como esconder. O objetivo é passar a eliminatória, mas os jogadores sabem que não está fechado”, resumiu.

A esse propósito, também o defesa central Luís Neto lembrou que “a eliminatória ainda não está fechada, apesar dos sinais” do primeiro encontro, e assumiu que os jogadores querem manter o momento positivo dos ‘leões’.

“Queremos claramente continuar nesta competição, porque alimenta também o bom momento que o Sporting está a passar e não queremos descurar nada. E queremos que até a nossa performance e o rendimento deste jogo possam já preparar também o nosso jogo difícil no domingo”, para o campeonato, apontou Luís Neto.

O Sporting venceu treze dos últimos catorze encontros disputados, nos quais perdeu apenas frente ao Sporting de Braga, por 1-0, nas meias-finais da Taça da Liga, em janeiro.

Tirando essa competição, que foi ganha pelos minhotos, a equipa de Rúben Amorim está em todas as ‘frentes’, incluindo a Taça de Portugal, onde vai defrontar, nas meias-finais, o Benfica, rival com o qual reparte a liderança da I Liga, com os mesmos 55 pontos, mas menos um jogo disputado.