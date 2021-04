É possível medir o potencial económico da diáspora?

No âmbito da co-organização do colóquio “Potencial Económico da Diáspora”, o Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa produziu um documento que compila informação sobre o contributo e o potencial económico das Comunidades Portuguesas.

Este documento foi enviado ontém à Sra. Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas com cópia para o Observatório da Emigração e o Gabinete do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital.

O estudo, que pode ler aqui, revela a dificuldade em encontrar dados sobre o contributo económico dos portugueses residentes no estrangeiro em setores como o turismo e o imobiliário, ou ainda no plano fiscal.

O colóquio “Potencial Económico da Diáspora”, que terá lugar no dia 21 de abril entre as 15h e as 18h de Lisboa e será transmitido no Facebook do BOM DIA, tem por objetivo identificar e promover estudos, investigação e estatísticas que permitam conhecer melhor o contributo e potencial da diáspora portuguesa nas diversas vertentes: empresarial, turística, financeira e tributária.

O colóquio é promovido pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros (SECP-MNE), em parceria com o Observatório da Emigração (ISCTE-IUL) e o Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa (CRCPE).