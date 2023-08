E os melhores vinhos do Dão são…

A Comissão Vitivinícola Regional do Dão (CVR Dão) premiou 44 vinhos da região, num evento que contou com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. Casa de Santar Vinha dos Amores Encruzado 2019 foi eleito o “Melhor Vinho a Concurso”.

A Gala do XIV Concurso Os Melhores Vinhos do Dão realizou-se na noite de sexta-feira, dia 7 de julho, no Parque Urbano de Tondela, onde foram atribuídas 6 medalhas de platina e 38 de ouro. Numa prova com 170 amostras de 37 produtores, o vinho Casa de Santar Vinha dos Amores Encruzado 2019 foi grande vencedor da noite, conquistando o prémio “Melhor Vinho a Concurso” e ainda Medalha de Platina.

Arlindo Cunha, Presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, refere que “esta prova contou com vinhos de grande qualidade e elegância, que representam de forma exímia o terroir da região”, acrescentando ainda que “a dedicação e paixão dos produtores tem sido um grande orgulho para o Dão, que tem conquistado um posicionamento cada vez maior no mercado nacional e externo”.

Conquistaram, também, medalha de platina os vinhos: Conciso Branco 2018; Cabriz Biológico Tinto 2019; Casa da Passarella O Fugitivo Rosado 2022; Villa Oliveira Touriga Nacional 2018 e Maria João Espumante Grande Cuvée Branco 2015. O júri, constituído por Enólogos, Sommeliers e Críticos e presidido por Beatriz Machado, provou 170 referências nas categorias de vinhos brancos de lote, vinhos tintos de lote, vinhos varietais e espumantes.

O Concurso Os Melhores Vinhos do Dão realiza-se há 14 anos consecutivos e tem como objetivo distinguir a excelência produzida na região. A edição deste ano contou com o apoio Câmara Municipal de Tondela, no âmbito da 8.ª edição de “Tondela Brancos Dão”.