É oficial, a criatura anda à solta

Soundscape explora o interior de Portugal e apresenta “A Criatura”, tendo as antigas Minas da Panasqueira, no Fundão, como paisagem. O coletivo promete novas performances e entrevistas todos os meses.

“A Criatura” é um coletivo de 10 músicos e artistas que se dedicam a revisitar o folclore português numa expressão nova. Em comunicado, é explicado que o fazem com “a ambição de reconectar a cultura popular com a atualidade”.

O grupo marcou presença nos palcos dos festivais durante este último ano e “gostaria de poder levar a sua música além fronteiras num futuro próximo”.

“Labuta”, o mais recente tema da banda, é um rearranjo de uma antiga canção popular com laivos intervencionistas que tem vindo a ser entoado em uníssono do palco à plateia no final dos concertos. A versão gravada foi apresentada ao vivo com a participação do Coro dos Anjos.

A Lavaria do Cabeço do Pião, nas antigas Minas da Panasqueira, foi o cenário escolhido para a realização da gravação. De acordo com a mesma fonte, “o resultado é uma performance cinematográfica de tirar o fôlego, que por entre o ferro enferrujado, abandonado, e a natureza que resiste e faz ecoar o canto”.