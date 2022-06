E o melhor árbitro português é…

O árbitro João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga, foi o mais bem classificado da temporada 2021/22, repetindo a distinção atribuída em 2020/21, segundo o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol.

Presente em 35 jogos oficiais, incluindo 20 da I Liga portuguesa, quatro da Taça de Portugal e a Supertaça, em que o Sporting derrotou o Sporting de Braga (2-1), o ‘juiz’, de 34 anos, concluiu a época com a nota final de 9,385, atribuída pela secção de classificações do CA da FPF.

O internacional de Vila Nova de Famalicão encabeça a tabela da categoria principal de árbitros masculinos (C1), em que Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve, e o internacional Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto, completaram o pódio.

Os árbitros trocaram de posições face à temporada 2020/21, com o algarvio a ascender ao segundo lugar, com uma nota de 9,326, e o portuense a descer ao terceiro, com 9,318.

O CA revelou ainda que o árbitro Bruno Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo, foi o primeiro classificado da segunda categoria profissional e subiu à categoria principal, tal como Ricardo Baixinho, segundo classificado, e Carlos Macedo, terceiro.

O órgão da FPF avançou também que o número de árbitros na primeira categoria sobe de 20 para 21 na época 2022/23, conhecendo-se os ‘nomes’ que descem à segunda categoria no início de julho.

O árbitro Luciano Maia foi o primeiro classificado na categoria principal de árbitros assistentes masculinos, enquanto a internacional Sandra Bastos foi considerada a melhor árbitra na categoria feminina, informou ainda o CA da FPF.