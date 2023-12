E o desportista do ano é…

O sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial de ténis, foi eleito desportista europeu do ano pelas 26 agências de notícias da Europa que participaram na escolha promovida pela polaca PAP, sucedendo à tenista polaca Iga Swiatek.

De acordo com os resultados da votação, na qual a agência Lusa participou, Djokovic, de 36 anos, que foi escolhido pela quinta vez (2011, 2015, 2018, 2021 e 2023), arrecadou 178 pontos, mais 28 do que o segundo classificado, o piloto de Fórmula 1 neerlandês Max Verstappen (26 anos), e mais 92 do que o terceiro classificado, o sueco Armand Duplantis (24 anos), campeão olímpico, mundial e recordista mundial do salto com vara.

O avançado norueguês Erling Haaland (23 anos), no quarto posto, é o único futebolista no top-10 da 66.ª edição do prémio, que o português Cristiano Ronaldo conquistou em 2016 e 2017.

O vencedor da distinção, Novak Djokovic, vai fechar este ano como ‘número um’ do mundo pela oitava vez (um recorde), e, apesar de só ter disputado 12 torneios este ano, venceu seis deles, incluindo três Grand Slams (Open da Austrália, Roland Garros e Open dos Estados Unidos).

– Lista dos 25 mais votados:

1. Novak Djokovic (Sérvia), ténis 178 pontos.

2. Max Vestappen (Países Baixos), Fórmula 1 150.

3. Armand Duplantis (Suécia), atletismo 86.

4. Erling Haaland (Noruega), futebol 80.

5. Nikola Jokic (Sérvia), basquetebol 74.

6. Iga Świątek (Polónia), ténis 72.

7. Johannes Thinges Boe (Noruega), biatlo 51.

8. Femke Bol (Países Baixos), atletismo 49.

9. Marco Odermatt (Suíça), esqui alpino 44.

10. Jonas Vingegaard (Dinamarca), ciclismo 40.

11. Leon Marchand (França), natação 30.

12. Mathieu van der Poel (Bélgica), ciclismo 26.

13. Carlos Alcazar (Espanha), ténis 24.

14. Aitana Bonmati (Espanha), futebol 23.

15. Miltiadis Tentoglou (Grécia), atletismo 12.

16. Dennis Schroeder (Alemanha), basquetebol 10.

Ondrej Perusic, David Schweiner (República Checa), voleibol de praia 10.

18. Demi Vollering (Países Baixos), ciclismo 9.

Jon Ram (Espanha), golfe 9.

Jacob Ingebrigtsen (Noruega), atletismo 9.

Lasha Talakhadze (Geórgia), levantamento de peso 9.

22. Eleftherios Petrounias (Grécia), ginástica artística 8.

Aleksander Vezenkov (Bulgária), basquetebol 8.

Alvaro Martin (Espanha), atletismo 8.

Yaroslava Makhutchikh (Ucrânia), atletismo 8.