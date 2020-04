E o campeão da Premier League é… Diogo Jota

O internacional português Diogo Jota sagrou-se este sábado campeão da Premier League em FIFA’20.

O avançado português do Wolverhampton derrotou, na final do ePremier League Invitational, torneio de FIFA’20 online disputado por futebolistas do escalão principal do futebol inglês, Alexander-Arnold, do Liverpool, por 2-1.

O jogo decisivo foi pleno de emoção e só se decidiu no prolongamento, após um empate a um golo ao fim de 90 minutos.

No tempo extra, Diogo Jota mostrou-se mais forte do que o jovem lateral-esquerdo dos ‘Reds’ e ficou mesmo com a ‘Taça’ virtual.

A receita gerada por este torneio será agora doada para a iniciativa #PlayersTogether, criada pelos futebolistas da Premier League com o objetivo de angariar fundos para o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, que os distribuirá posteriormente, de acordo com as necessidades.