É necessário um novo programa “Mulher Migrante””

Fiz uma intervenção na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas da Assembleia da República para defender um Projeto de Lei de minha autoria recentemente apresentado pelo PSD, que visa criar um novo programa denominado “Mulher Migrante” cujo objetivo é incentivar a intervenção das mulheres na vida pública das nossas Comunidades.

A igualdade de género é hoje um tema central no contexto do debate sobre a sociedade do futuro e as mais variadas políticas públicas, possuindo uma particular atualidade no contexto das nossas numerosas comunidades no estrangeiro.