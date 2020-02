Sou um apaixonado por futebol. Quando falo de futebol estou a referir-me ao jogo, aos atletas, à emoção, à confraternização, à solidariedade e a um conjunto de valores que fazem do desporto uma escola da vida.

É sempre um momento extraordinário quando vou com os meus filhos ver o meu Atlético à Tapadinha e, apesar dos momentos conturbados que viveu o histórico clube Alcântara, a paixão parecia não se esgotar. Parecia…

Mas ontem em Guimarães viveu-se um dos momentos mais graves do desporto português e os insultos e cânticos de cariz racista dirigidos a um atleta não nos podem deixar indiferentes. Nada poderá ser igual senão conseguirmos erradicar definitivamente do desporto português todos os actos de discriminação e racismo. Eles não têm lugar no desporto nem na nossa sociedade.



Neste momento convém reflectir mas, sobretudo, é necessária uma verdadeira aliança contra o racismo no desporto. Uma aliança que deve mobilizar o Governo, o Parlamento, as federações, os clubes, os atletas, o sector da arbitragem, a comunicação social e até os patrocinadores. Uma aliança que deve também contar com as escolas porque esta é também uma questão de educação.



É necessário agir.