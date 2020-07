Uma das qualidades que aprecio/invejo nas outras pessoas é a disciplina pessoal, aquela capacidade de se auto-impor horas para isto e horas para aquilo, para tarefas que ultrapassem a mera necessidade de trabalhar, preparar e consumir refeições e dormir.

Não me refiro, é claro, ao zelo de horários de compromissos com terceiros, trabalho, reuniões, aulas e encontros de lazer. Quando me deparo com um dia livre, todas os planos de auto-enriquecimento que jurei antecipadamente se esfumam e ou me dou à contemplação do horizonte e das ondas, seja inverno ou verão, ou me transformo numa massa amorfa em frente à televisão, aborrecida com a nulidade do que me é mostrado mas sem força para reagir.

Já tenho sugerido em casa que se poupe na factura da Vodafone, mandando aquilo tudo às urtigas e apostando apenas numa boa ligação à net. Era muita massa que sobrava para livros e sapatos. Ontem fiz um esforço sobre-Miúcha e consegui ver metade deste documentário.

Ah e tal… a grande chatice é que me atazana permanentemente no cérebro aquela voz que diz Miúcha devias mas era estar a ler aquele(s) livro(s) em cima da mesinha de cabeceira. E não se cala.