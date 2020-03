‘E-mail’ falso sobre Covid-19 utilizado para ataque informático

A empresa de cibersegurança Sophos anunciou uma nova forma de ataque ‘spam’, através da SophosLabs, na qual o utilizador recebe alegada informação via ‘e-mail’ sobre o vírus Covid-19 contendo o programa malicioso ‘trickbot’.

Num comunicado divulgado pela tecnológica, o principal ‘research scientist’ da Sophos, Chester Wisniewski, informou que por detrás do vírus informático ‘trickbot’ podem estar “atacantes especializados” a tirar partido da epidemia Covid-19, de forma a convencer as vítimas a abrir os e-mails.

Embora a situação esteja a ocorrer na Itália, é esperado “um ataque semelhante noutros países”, sendo aconselhado verificar os ‘links’ antes de os abrir, apagar e-mails suspeitos e desligar as macros, acrescentou o responsável.

Segundo a SophosLabs, a utilização do tema Covid-19 numa mensagem de ‘spam’ é uma prática recente, mas os mecanismos utilizados neste tipo de ataque já são conhecidos há, pelo menos, seis meses. As campanhas de ‘trickbot’ utilizam meios automáticos de envio de mensagens, com o anexo de um documento Word e do programa malicioso.