E já lá vão 62 ‘hat-tricks’…

Com o 62.º ‘hat trick’ da carreira de Cristiano Ronaldo, de 38 anos, o Al Nassr venceu na tarde deste sábado, no Estádio Príncipe Sultan Bin Abdul Aziz, em Abha (Arábia Saudita) o Damac FC, por 3-0, em encontro da 18.ª jornada da prova, e assumiu a liderança da classificação do campeonato do país, agora com 43 pontos, mais dois pontos do que o segundo classificado e anterior líder, o Al Ittihad – formação orientada pelo português Nuno Espírito Santo -, que totaliza 41 pontos nos mesmos 18 jogos.

Mais uma tarde e noite para recordar de CR7 na equipa orientada pelo francês Rudi Garcia, na visita à ‘casa emprestada’ do Damac FC (que não tem estádio seu). Mais três golos do português, a elevar para oito o seu pecúlio ao serviço do clube na Liga da Arábia Saudita, registo a que soma ainda mais duas assistências, nas três últimas vitórias dos de Riade.

Frente ao Damac FC, orientado pelo croata Kresimir Rezic, e que apresentou como avançado o argelino Soudani (ex-V. Guimarães) – o português Nuno Duarte, que faz parte do plantel, não foi convocado -, tudo ficou decidido bem cedo e com mais brilho para o habitual capitão da Seleção.

Aos 16’, um remate de Al-Najei foi intercetado com o braço por Chafai, na grande área do Damac FC. Penálti que o árbitr, Khaled Al Teris, após consulta ao VAR e ir ao monitor ver as imagens, assinalou, com Cristiano a inaugurar o marcador (1-0) aos 18’. Cinco minutos volvidos, contra-ataque rápido dos visitantes e Al-Ghannam a ceder, na altura certa, para CR7, que na passada, e da meia-lua, rematou forte, rasteiro e colocado com a canhota: 2-0 (23’).

O melhor momento do Damac, e única vez que Al-Aqidi passou por apuros, sucedeu aos 26’, quando Soudani, de costas para a baliza e num pontapé ‘de bicicleta’, levou a bola a acertar em cheio no travessão da baliza do Al Nassr.

Depois de CR7 adiar o ‘hat trick’, ao disparar por cima da trave (29’) e de Zeghba negar o golo ao brasileiro Luiz Gustavo (37’), o português assinou mesmo o ‘hat trick’ em nova transição rápida de compêndio: Ghareeb, da esquerda, e de ‘trivela’, serviu Ayman Yahya na direita, que de pronto entregou a quem vinha pelo meio: CR7, que estoirou para o 3-0 aos 44’!

Todo o estádio gritava o nome do português ao intervalo, em que Yahya saiu de maca, para já não voltar (rendido por Masharipov ao intervalo). E vão oito golos e duas assistências de CR7 na Liga da Arábia Saudita, onde passeia a sua classe e categoria de forma imperial e sem contestação.

Um segundo tempo em que o Al Nassr ‘levantou o pé’ e geriu a vantagem, mas com vários momentos a destacarem-se: Al-Ghareeb ainda a testar Zeghba (54’) e Masharipov, assistido por CR7, a falhar clamorosa ocasião de golo (59’), com o português a acabar por marcar mesmo o quarto golo e chegar ao ‘póquer’ aos 67’, mas o árbitro, após analisar as imagens, a anular por fora-de-jogo, com acerto.

Se Rudi Garcia já não podia contar com o brasileiro Anderson Talisca (ex-Benfica) para este encontro, por lesão, a fatura do gordo triunfo deste sábado surgiu com mais dois indiscutíveis no onze fora de ação, também lesionados: Ayman Yahya e, já quase no final do encontro, também Al-Ghareeb foi forçado a deixar o relvado, após ter tentado ainda continuar em jogo, após lance com Bedrane (82’).