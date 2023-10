E já lá vão 125 jogos ao serviço da seleção

O ‘capitão’ da seleção portuguesa de futebol, Cristiano Ronaldo, ampliou para 125 golos o seu recorde mundial ao nível de seleções, com um ‘bis’ à Eslováquia (3-2), no embate que colocou Portugal no Euro2024.

Ronaldo apontou o segundo tento luso, aos 29 minutos, na transformação de uma grande penalidade, e marcou ainda com maior facilidade o terceiro, aos 72, ao empurrar na pequena área para a baliza deserta, após assistência de Bruno Fernandes.

Com mais este ‘bis’, já o terceiro no Grupo J de qualificação para o Euro2024, Ronaldo passou a sua contabilidade na seleção lusa de 123 para 125 tentos, no dia em que cumpriu a sua 203.ª internacionalização ‘AA’, outro recorde.

Nesta fase de apuramento, o agora jogador do Al Nassr, de 38 anos, já tinha marcado dois golos nas duas primeiras rondas, perante o Liechtenstein (4-0) e no Luxemburgo (6-0).

O avançado luso também marcou um tento na Islândia, o que valeu um triunfo por 1-0, já aos 89 minutos, totalizando sete na corrida ao Euro2024, sendo, por agora, o segundo melhor marcador, apenas atrás do belga Romelu Lukaku, que soma nove.

Antes do ‘bis’ de Cristiano Ronaldo, o primeiro golo luso no Estádio do Dragão, no Porto, foi obra do jovem avançado Gonçalo Ramos, de 22 anos, que somou o seu sétimo golo por Portugal, em apenas nove encontros realizados.

Gonçalo Ramos inaugurou o marcador, aos 18 minutos, depois de no jogo anterior ter ‘bisado’ no histórico 9-0 ao Luxemburgo, a mais robusta vitória da seleção das ‘quinas’.

O agora jogador do Paris Saint-Germain, que no último defeso o contratou ao Benfica, tem, para já, uma média de golos superior a Ronaldo, com 0,78 por encontro, contra os 0,62 do ‘capitão’.