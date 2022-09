É isso tudo… mas com mais molho!

“Vindaloo é um prato da culinária indo-portuguesa de Goa, Damão e Diu, outrora pertencentes ao Estado Português da Índia. O nome vem de vinha d’alhos, tempero levado pelos marinheiros portugueses, na época dos descobrimentos, e posteriormente adaptado ao gosto local, que o complementou com especiarias.”

Wikipédia

Para quem hoje fala o frantuguês, saiba que no século XVI falava-se na Índia o indolês. Porquê?

No século XVI os portugueses instalaram-se à grande em Goa, na Índia, e controlavam aquela gente toda, desde a costa ocidental até à zona nordeste, em Bengala.

Durante esse tempo, os portugueses deixaram a sua marca na cozinha indiana, fizeram uma adaptação dos pratos típicos da cozinha portuguesa às técnicas indianas e introduziram novos ingredientes. Vamos dizer que foi um processo característico dos portugueses, foi um género de “quem não caça com cão, caça com gato”, tipo não havia vinho, não faz mal, mete-lhe vinagre e gengibre.

Essa influência prevalece até aos nossos dias na culinária do povo goês, que guarda na sua gastronomia um sabor distintamente português. O famoso prato mundialmente conhecido por vindaloo tem como base uma receita portuguesa, sendo ela a carne de porco em vinha d’alhos. Por isso mesmo é que no início do artigo mencionei que os indianos no século XVI falavam o indolês, porque a palavra ‘vindaloo’ deriva da expressão portuguesa ‘vinha de alhos’.

Normalmente na receita de carne de porco em vinha de alhos a carne é marinada em vinho e alhos. Já na adaptação indiana a carne é marinada em vinagre de palma, alhos, gengibre, malaguetas (que o povo lá gosta da comida a queimar a língua) e outras especiarias locais.

O prato vindaloo é tão importante para o povo de Goa como o bacalhau e o polvo para o povo português: é servido em ocasiões especiais e de festas familiares.

Em outras zonas da India serve-se também o Vindaloo com carne de frango e cordeiro.

Aqui deixo-vos a receita da carne de porco vindaloo:

Ingredientes

1kg de carne de porco cortada em cubos

1 cabeça de alhos

1 colher de sopa de cominhos

1 colher de sopa de curcuma (açafrão das índias)

1/2 colher de sopa de pimenta

2 colheres de sopa de piri-piri moído

5 cebolas

4 colheres de sopa de vinagre de palma

sal q.b.

óleo vegetal

Preparação

Tempere a carne com todos os temperos e deixe ficar durante pelo menos 6 horas no frigorífico, mas de preferência de um dia para o outro.

Corte depois as cebolas em rodelas finas e frite-as no óleo. Junte a carne e deixe fritar bem,

Adicione depois 3 chávenas de água e deixe cozinhar lentamente até a carne estar macia e cozinhada.

Se necessário junte mais sal e vinagre.

Sirva com arroz basmati ou thai jasmim bem soltinho.

Bom apetite!

Dévora Cortinhal