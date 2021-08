É francesa a suspeita de ter vandalizado o Padrão dos Descobrimentos

Em menos de 24 horas, a Polícia Judiciária (PJ) identificou a principal suspeita da vandalização do Padrão dos Descobrimentos.

Chama-se Leila Lakel, é uma cidadã francesa e já esteve em Portugal diversas vezes. Já não se encontra em território luso, pelo que a PJ vai pedir a colaboração das autoridades francesas.

Leila Lakel é ativista, pintora e dedica-se também à arte de rua. Agora, porém, é suspeita do crime de dano qualificado.

A jovem francesa de origem magrebina é estudante na École d’Art e terá partilhado um vídeo da mensagem grafitada adornado com a descrição: “it’s a wrap. Bye lisboa”, que numa tradução livre significa: “Está feito. Adeus lisboa”. A publicação foi feita numa conta cujo entretanto desativada.

Recorde-se o graffiti, com cerca de 20 metros, dizia:“Blindly sailing for monney, humanity is drowning in a scarllet sea” (“Velejando cegamente por dinheiro, a Humanidade afunda-se num mar escarlate”).

Segunda, ao final da tarde, já depois de a PJ ter estado no local, uma empresa especializada em restauro acabou por remover o graffiti.