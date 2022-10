É em Portugal que se desenvolve a tecnologia do seu BMW

É nas instalações da Critical Techworks em Lisboa e no Porto que nascem as mais recentes inovações tecnológicas para o mundo automóvel.

A joint venture da portuguesa Critical Software com a BMW conta com “1300 talentos a trabalhar no futuro” dos veículos da marca alemã, mas alimenta já o presente da tecnologia a bordo destes automóveis em todo o mundo.

A marca, diz o seu diretor-geral, Massimo Senatore, “está a investir de forma brutal” em Portugal e vê no país um “hub tecnológico” com potencial de crescimento. “A tecnologia de todos os BMW no mundo é desenvolvida em Portugal”, adianta.

O responsável foi o primeiro convidado do programa Barómetro Automóvel, que resulta de uma parceria entre a TSF, o Dinheiro Vivo e o Standvirtual, onde se debateram os desafios que a mobilidade elétrica representa para os consumidores e para o próprio setor.