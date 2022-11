E em Berlim continuam os Portuguese Cinema Days

Para quem gosta de música, a segunda-feira, 28 de novembro, vai ser um dia muito especial no cinema Moviemento, com uma espécie de “Buena Vista Social Club” à maneira do Porto e do Rio de Janeiro, com pessoas dessas cidades a mostrar como a música é importante para elas e para a sua alegria de viver:



“Fado – Por Amor à Tristeza”, de Zoe Spiegel, retrata as pessoas que se juntam em bares e cafés para cantar fado no Porto, e tenta perceber a sua maneira de estar na vida. A realizadora estará presente para conversar com o público.

Na mesma sessão apresenta-se também “Paraíso”: o filme que Sérgio Tréfaut começou a fazer no Rio de Janeiro para tentar captar o ambiente da sua infância, ali vivida, com músicos e cantores entre os 80 e os 100 anos de idade, que se reuniam num parque para interpretar canções dos seus tempos de juventude.

Na terça-feira, 29 de Novembro, os Portuguese Cinema Days fazem uma incursão num Minho antigo.

Em “Histórias de Lobos”, a realizadora Agnes Meng entrevista antigos habitantes de Pitões das Júnias, que contam como era a vida na aldeia no tempo em que ainda havia lá lobos. Uma curta metragem muito bem filmada, e cheia de revelações sobre esse mundo de onde nós, os portugueses, também viemos.

A seguir, exibiremos o documentário “O Movimento das Coisas”, que foi filmado em Lanheses (Minho) entre 1979 e 1984. Depois de concluído, participou em alguns festivais, onde foi muito aclamado. Mas, por se sentir maltratada pelo mundo do cinema, a realizadora Manuela Serra desistiu de tentar mostrá-lo a um público mais vasto. Só agora, quase quarenta anos mais tarde, o podemos ver. “O Movimento das Coisas” é simultaneamente um espelho do Minho rural pouco depois do 25 de Abril, e uma belíssima lição sobre cinema documental.

Hannes Brühwiler, curador do International Film Festival Mannheim-Heidelberg, estará no cinema Moviemento para falar deste filme que o fascina.

As sessões começam às 19:30. No final, encontro marcado na Lounge do cinema para conversar, e beber vinho do Porto ou vinho tinto, esta semana com o patrocínio do SuperIbérico e da loja de vinhos Amélia.