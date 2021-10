E de repente o Benfica ficou com apenas um ponto de avanço

A I Liga de futebol está relançada, com a surpreendente vitória do Portimonense no Estádio da Luz, que deixa o Benfica ainda na liderança, mas já com Sporting e FC Porto a apenas um ponto de distância.

Quatro dias depois da festa que foi a bem conseguida vitória sobre o FC Barcelona, por 3-0, para a Liga dos Campeões, a equipa de Jorge Jesus sofreu o primeiro dissabor da época, após sete vitórias consecutivas na competição, ‘tombando’ por 1-0 na oitava jornada.

Os triunfos tangenciais de sábado de FC Porto (2-1 ao Paços de Ferreira) e Sporting (2-1 ao Arouca) acabam por ser preciosos para reagrupar os principais candidatos ao título.

Depois de uma primeira parte sem golos, Lucas Possignolo, aos 66 minutos, fez o tento da vitória dos algarvios, apesar de o Benfica ter dominado por completo em termos de jogadas de ataque, remates à baliza e cantos, mas sem conseguir concretizar.

Apesar do resultado, os adeptos despediram-se da equipa ‘encarnada’ com uma forte ovação, num estádio bem composto, mas longe da lotação máxima, apesar de já não haver limitação de público.

O guarda-redes brasileiro Samuel Portugal foi o grande responsável deste empate, na baliza portimonense, ao mostrar grande qualidade, nomeadamente, nos remates mais difíceis da primeira parte, como foi o caso do livre direto de Grimaldo, aos 37 minutos, e o cruzamento, aos 44, ou a tentativa de chapéu de Rafa Silva, que correu meio campo, aos 42.

Quem vai descolando do trio da frente é o Sporting de Braga, que se deixou empatar em casa com o Boavista, 2-2. Cai para o sexto lugar, com 13 pontos, também atrás de Estoril Praia (15 pontos, após o empate 2-2 com o Gil Vicente) e Portimonense (14).

Na ‘pedreira’ de Braga, o Boavista, inaugurou o marcador aos 12 minutos, por intermédio de Musa, mas os bracarenses deram a volta ao resultado com golos de Iuri Medeiros, aos 25, e Ricardo Horta, aos 52, antes de Yusupha fixar a igualdade final, aos 89.

O dia também foi menos bom para os da casa na Amoreira, com os ‘canarinhos’ a deixarem-se empatar pelos ‘galos’ de Barcelos, igualmente 2-2.

Os estorilistas estiveram por duas vezes em vantagem, com golos de Rui Fonte (11 minutos) e André Franco (45+2, de grande penalidade), mas os visitantes empataram por Samuel Lino (42) e Fran Navarro (50).

Também hoje, o Tondela ganhou em Leiria ao Belenenses SAD, por 2-0, ‘afundando’ mais a equipa lisboeta na classificação, em que é penúltima, com quatro pontos, só à frente do Famalicão.

O brasileiro Pedro Augusto, aos três minutos, e o venezuelano Jhon Murillo, aos 65, marcaram os golos da segunda vitória seguida dos tondelenses.