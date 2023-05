É capaz de trocar a praia pelo conforto do hotel?

“Para quem não quer enfrentar o trânsito e a multidão para ir à praia, nada melhor que uma piscina e espreguiçadeira para desfrutar o sol e banhos”, sublinha o Lisbon Marriott Hotel, que acaba de lançar os novos pacotes de verão, o “Pool Access” e o “Pool Brunch”.

O hotel oferece, sem sair da cidade, a possibilidade de se desligar do dia a dia. Com o “Pool Access” tem “acesso a um dia relaxante na piscina e a tirar partido do vasto jardim verdejante de junho a agosto, das 11h00 às 19h00 e o preço é de 30€ nos dias de semana e 35€ nos fins de semana”.

Já com o “Pool Brunch”, do restaurante CITRUS, tem acesso à piscina, mesmo quem não esteja hospedado desde que reserve o brunch. Quem escolher este pacote tem ainda direito a um refrescante cocktail de vinho rosé à chegada.

A nova edição deste pacote “promete a banda sonora perfeita para este verão com a melhor seleção de música Lounge, Chillout, Deep Houe e Disco criada pelos DJs Booster, Cardana, Carlos Ferreira, Daveed e SYNC, das 13h00 às 17h00.

O brunch será servido aos sábados e domingos, das 12h30 às 15h30, com acesso à piscina das 12h30 às 18h30 e tem um preço de 59€ por pessoa. Até aos 4 anos, as crianças não pagam. E dos 5 até aos 10 anos, com 50% de desconto.

Em comunicado, sabe-se que este ano o Chef Dominic Smart “preparou um delicioso brunch buffet, em que se destaca a seleção de pães artesanais com manteiga e azeite virgem, iogurtes com cobertura de Granola Crumble ou com frutas frescas cortadas, para as entradas.

Como prato principal, um buffet de saladas, um gaspacho, carne de porco com salsa de malagueta e ananás, bem como camarões e tagliatelle de courgette. Ainda pode ter a oportunidade de experimentar uma seleção de ovos preparados pelo Chef Executivo, nomeadamente, ovos Benedict, ovos Florentino, Ovos Royale, ovos Sardou, Ovos Netuno.

Para sobremesa, o brunch conta com o bar de gelados, com oito sabores à escolha, Misu de gengibre e maracujá, tarte de requeijão, ananás e gengibre, e salada de frutas.