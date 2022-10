E agora bu os nossos domingos? Como vão ser sem ti? Sem a ida contigo ver as cabras, sem nos sentarmos no teu sofá de pedra a apanhar sol, sem aquele teu riso que ainda te consegui arrancar tantas vezes, sem as cervejas que me davas para levar para casa, sem o nosso “convívio”..

Amaste sempre no teu gesto e jeito discreto e tímido mas eu sabia o que era para ti. Já não te posso levar uma boina ou umas pantufas quentinhas. Já não me posso sentar à tua beira para me contares as tuas coisas como gostavas. Só te posso guardar na minha memória e no meu coração. Não te posso prometer que a memória não falhe mas do meu coração nunca sairás. Estás no amor que tenho por todos os animais, na humildade, na honestidade e em tudo de bonito que herdei de ti.

Com a Maria não te preocupes, está bem entregue e vou sempre cuidar dela também.

E hoje que é domingo os meus olhos não te vêem mas o meu coração sente-te mais que nunca.

Minha estrelinha Amílcar, os domingos vão ser sempre nossos

Inês Araújo