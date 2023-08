D’ZRT com FF no Estádio Algarve dia 19 de agosto

Os D’ZRT convidaram FF para os acompanhar naquele que será o último concerto da Encore Tour 2023.

Num concerto dedicado ao verão e celebrando a Geração Morangos com Açúcar, que conta já com a Viagem da Revenge of the 2000’s, FF é assim a segunda confirmação numa das maiores festas deste verão, que terá início às 18:00, assim que a primeira pessoa entrar no Estádio Algarve.

Ainda poderá encontrar bilhetes à venda nos locais habituais e online através da MeoBlueticket

Mas a viagem até ao último Concerto da Encore Tour já começou e os D’ZRT lançaram um jogo mobile “O Regresso ao Verão Azul” que o jogador tem como missão juntar os elementos da banda e levá-los até ao Estádio Algarve.

E quem conseguir terminar o jogo e conquistar mais pontuação vai até ao Algarve viver uma experiência única no backstage da Encore tour e conhecer os D’ZRT e a melhor parte é que não vai sozinho e poderá levar os seus amigos.

Basta fazerem download nas plataformas mobile ou através do site oficial dzrt.pt/jogo, jogar e chegar ao fim do jogo e serem um dos possíveis vencedores.