Dylan Pereira volta a brilhar na edição virtual da Porsche Supercup

O lusodescendente confirmou as suas capacidades realizando duas provas espetaculares e sobe seis lugares em cada uma das corridas. A terceira e a quarta corridas da Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition decorreram este sábado no circuito inglês de Silverstone.

Este traçado, muito tático, é um dos mais exigentes do mundo e era essencial para Dylan Pereira encontrar o ritmo certo para obter bons resultados.

O circuito de Silverstone é longo, tem 5.891 metros de extensão e 18 curvas, algumas delas percorridas a alta velocidade, que representam um verdadeiro desafio ao talento dos pilotos, em termos de destreza e eficácia na condução.

O prognóstico para Dylan Pereira era promissor, depois do lusodescendente ter realizado o tempo mais rápido em pista durante o dia de testes, que decorreu na sexta-feira.

No entanto, os treinos livres e os treinos cronometrados não correram da melhor maneira e o piloto da BWT Lechner Racing conseguiu apenas o 10.º melhor tempo, o que o obrigou a batalhar no arranque e, sobretudo, a tentar evitar os habituais toques no meio do pelotão.

No arranque da terceira corrida deste campeonato virtual todo o cuidado foi pouco. Dylan Pereira conseguiu evitar os muitos acidentes que ocorreram à sua frente, mas ficou encurralado, levou um toque e foi obrigado a sair de pista, caindo para o 15.º lugar. Depois, foi sempre a recuperar. Nesta corrida de trás para a frente, o lusodescendente passou logo dois adversários, ficou a discutir o lugar com Julien Andlauer que nunca facilita a ultrapassagem, e quando conseguiu ganhar a posição foi à procura de um lugar no top 10, realizando uma espetacular ultrapassagem à entrada da última volta. No final, amealhou os pontos correspondentes à 9.ª posição, mantendo o 3.º lugar no campeonato.

Na quarta corrida, Dylan Pereira saiu do 9.º lugar da grelha. Logo no arranque, conseguiu ganhar duas posições e, antes do final da primeira volta, subiu mais dois lugares. A meio da corrida, aproveitou o despiste do adversário que seguia à sua frente e, a 10 minutos do final, numa excelente ultrapassagem, subiu para a 3.ª posição. Com os dois primeiros pilotos já muito longe, o lusodescendente preferiu manter o seu Porsche 911 GT3 Cup em pista e assegurar o lugar, contabilizando mais um pódio na sua carreira virtual.

Balanço satisfatório para Dylan Pereira nesta etapa da Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition no circuito de Silverstone. As corridas foram muito renhidas, mas o piloto esteve rápido e conquistou o seu terceiro pódio no campeonato, em quatro corridas virtuais disputadas.

O lusodescendente regressa à competição já na próxima semana, dia 25 de abril, com a realização da quinta e da sexta corridas deste campeonato virtual, que decorrem no circuito belga de Spa-Francorchamps, onde Dylan Pereira no ano passado conquistou a pole position e venceu a corrida da Porsche Mobil 1 Supercup.

Classificação 3.ª corrida Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition:

1.º – Ayhancan Güven (TU)

9.º – Dylan Pereira (LU)

Classificação 4.ª corrida Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition:

1.º – Larry ten Voorde (NL)

3.º – Dylan Pereira (LU)

Classificação geral Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition:

1.º – Larry ten Voorde (NL) e Ayhancan Güven (TU)

3.º – Dylan Pereira (LU)

