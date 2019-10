Dylan Pereira termina Porsche Supercup em nono lugar

Este domingo, o lusodescendente disputou a décima e última corrida da Porsche Mobil 1 Supercup 2019. Dylan Pereira tinha grandes expectativas para este fim-de-semana no México.

O seu Porsche 911 GT3 Cup tipo 2 ficou bastante danificado devido ao acidente sofrido no sábado, mas a equipa técnica fez um ótimo trabalho e conseguiu reparar o carro a tempo da segunda corrida.

Este domingo, o lusodescendente partiu do 7.º lugar da grelha, fez um bom arranque e ganhou logo dois lugares, mas, mais uma vez, levou um toque, que o fez descer para a 7.ª posição. Durante a quarta volta, subiu para o 5.º lugar. Na sétima volta, ascendeu à 4.ª posição. Dylan Pereira fez tudo para alcançar o último degrau do pódio, mas Jaxon Evans, que seguia à sua frente, defendeu-se de todos os ataques do piloto da Momo Megatron Lechner Racing, que fecha a temporada com uma subida de três lugares na última corrida, mostrando que sem alguns contratempos de que foi alvo, a maioria das vezes sem ter culpa, poderia ter conseguido um melhor lugar na classificação geral do campeonato.

Uma temporada inesquecível para Dylan Pereira, que venceu pela primeira vez corridas na Porsche Mobil 1 Supercup, que é uma das competições monomarca mais competitivas do mundo. O lusodescendente realizou um sonho ao conquistar duas vitórias, em Hockenheim e em Spa-Francorchamps.

Resultados Porsche Mobil 1 Supercup 10.ª corrida México:

1.º – Michael Ammermüller (DE)

4.º – Dylan Pereira (LU)

Classificação geral final da Porsche Mobil 1 Supercup 2019:

1.º – Michael Ammermüller (DE)

9.º – Dylan Pereira (LU)