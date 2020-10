Dylan Pereira só sabe ganhar!

O lusodescendente dominou completamente o fim-de-semana e lidera a classificação geral da Porsche Carrera Cup Alemanha com 11 pontos de vantagem. Dylan Pereira foi o grande protagonista da terceira ronda da Porsche Carrera Cup Alemanha 2020, que se realizou este fim-de-semana em Spielberg, na Áustria.

O lusodescendente está em excelente forma e o seu estilo de condução adapta-se bem ao circuito Red Bull Ring, onde já tinha obtido uma vitória e um 2.º lugar no passado mês de julho, nas duas primeiras corridas da Porsche Mobil 1 Supercup 2020, em que se sagrou vice-campeão.

Desta vez, venceu as três corridas da Porsche Carrera Cup Alemanha, que é um dos campeonatos monomarca de referência na Europa, com um nível de competitividade equivalente à Porsche Mobil 1 Supercup.

A quinta, a sexta e a sétima corridas da Porsche Carrera Cup Alemanha, disputadas na Áustria, tiveram como desafios acrescidos a baixa temperatura atmosférica e a dificuldade em aquecer e manter a temperatura dos pneus e dos travões, que são essenciais para acertar nos pontos de travagem a alta velocidade e realizar as melhores performances sem sair dos limites da pista. Devido a esta situação excecional, a direção da corrida decidiu que se efetuassem duas voltas de aquecimento antes da partida, ao invés de uma, como é habitual.

Nestes fins-de-semana, com várias provas, estão muitos pontos em jogo e Dylan Pereira utilizou os treinos livres para afinar o seu Porsche 911 GT3 Cup, de modo a ser rápido, mas também a assegurar que os pneus tivessem aderência até ao final das corridas.

Nos treinos cronometrados, o lusodescendente precisava de realizar três voltas rápidas e entrou para a pista determinado a obter bons tempos, para sair dos primeiros lugares da grelha de partida. O alcatrão estava húmido e escorregadio. O piloto da Förch Racing manteve a prudência, para evitar um eventual despiste que danificasse o seu Porsche. Esteve sempre muito competitivo e, no final, conseguiu o 3.º lugar na grelha de partida para a primeira e para a terceira corridas e o 2.º lugar para a segunda corrida do fim-de-semana.

Muito concentrado, no arranque da primeira corrida, Dylan Pereira conseguiu evitar o contacto com o pole position, que estava à sua frente e ficou parado na grelha de partida, e saltou imediatamente para a 2.ª posição, onde ficou uma boa parte da prova, observando o seu adversário, à espera da oportunidade certa para passar para a frente. A 13 minutos do final da corrida, com os pneus ainda em bom estado e numa ultrapassagem muito inteligente, saltou para o comando da competição, o que lhe permitiu subir ao degrau mais alto do pódio e ouvir o hino luxemburguês.

Na segunda corrida, o lusodescendente saiu do 2.º lugar da grelha, fez um excelente arranque e, após uma luta intensa nas primeiras curvas, assumiu a liderança da prova. Fez uma corrida exemplar e isenta de erros, realizou a volta mais rápida, cortou a linha de meta com quase cinco segundos de avanço sobre o segundo classificado e subiu, outra vez, ao lugar mais alto do pódio, para festejar a sua segunda vitória do fim-de-semana.

Na terceira corrida, Dylan Pereira saiu do 3.º lugar da grelha de partida com o objetivo de angariar pontos suficientes para assumir a liderança do campeonato. Com mais um arranque espetacular, o lusodescendente saltou imediatamente para o 1.º lugar, começando logo a ganhar algum avanço. O despiste de um concorrente obrigou à entrada do safety car, prejudicando Dylan Pereira, que estava lançado para mais uma corrida a solo na liderança. No recomeço, apesar de muito pressionado, o lusodescendente manteve a 1.ª posição e, depois, foi Dylan Pereira e os outros. O lusodescendente fez uma corrida perfeita, conseguindo o hat trick no Red Bull Ring e arrebatando o 1.º lugar da classificação geral da Porsche Carrera Cup Alemanha. O hino nacional luxemburguês, após tocar três vezes em Spielberg, ficou no ouvido dos austríacos e de todos os alemães.

Fim-de-semana perfeito para Dylan Pereira, que vence as três corridas e assume a liderança da Porsche Carrera Cup Alemanha com 11 pontos de vantagem.

O lusodescendente regressa à competição daqui a duas semanas. Devido à COVID-19, a oitava e a nona corridas da Porsche Carrera Cup Alemanha, previstas inicialmente para o circuito holandês de Zandvoort, realizam-se de 30 de outubro a 1 de novembro, no circuito alemão Lausitzring.

Resultados 5.ª corrida Porsche Carrera Cup Alemanha:

1.º – Dylan Pereira (LU)

Resultados 6.ª corrida Porsche Carrera Cup Alemanha:

1.º – Dylan Pereira (LU)

Resultados 7.ª corrida Porsche Carrera Cup Alemanha:

1.º – Dylan Pereira (LU)