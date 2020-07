Dylan Pereira segundo na Áustria

Dylan Pereira foi um dos protagonistas do fim-de-semana no arranque da temporada 2020 da Porsche Mobil 1 Supercup em Spielberg, na Áustria. Rodeado por montanhas, o Red Bull Ring é um circuito rápido, cheio de altos e baixos, com inclinações até 11% e algumas curvas difíceis, onde o ponto de travagem é crucial para realizar a melhor performance sem sair dos limites da pista.

O lusodescendente tinha grandes expectativas para esta prova, depois de ter obtido o melhor tempo nos treinos livres. O piloto da BWT Lechner Racing começou ao ataque realizando o tempo mais rápido logo nos primeiros 10 minutos da sessão. Os seus principais adversários deram luta, mas não conseguiram acompanhá-lo.

Nos treinos cronometrados, Dylan Pereira estava lançado para a pole position. O lusodescendente foi o primeiro a sair para a pista e realizou a melhor volta, melhorando o tempo conseguido nos treinos livres. A meio da sessão, todos os pilotos regressaram às boxes para ajustarem as afinações dos Porsches 911 GT3 Cup e trocarem os pneus. De regresso à pista para os últimos minutos de qualificação, os adversários deram o máximo e Dylan Pereira, que estava também muito rápido, viu a sua melhor volta anulada devido à ultrapassagem dos limites da pista e ficou em 4.º lugar para a grelha de partida.

Na corrida, o lusodescendente realizou um ótimo arranque e saltou logo para a 2.ª posição, entre 23 pilotos em prova. Durante as 17 voltas da corrida esteve sempre perto do líder e terminou esta primeira competição a apenas sete décimos de segundo do vencedor.

Excelente arranque de temporada para Dylan Pereira, que ambiciona terminar o campeonato num dos lugares do pódio.

O lusodescendente, muito motivado com o excelente desempenho e com este 2.º lugar, regressa à pista na próxima semana, também no Red Bull Ring, para a segunda corrida da Porsche Mobil 1 Supercup 2020, que abre o Grande Prémio da Estíria em Fórmula 1.

Resultados Porsche Mobil 1 Supercup 1.ª corrida Spielberg:

1.º – Jaxon Evans (NZL)

2.º – Dylan Pereira (LU)

Classificação geral Porsche Mobil 1 Supercup:

1.º – Jaxon Evans (NZL)

2.º – Dylan Pereira (LU)