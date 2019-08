Dylan Pereira no pódio em Zandvoort

Este fim-de-semana, Dylan Pereira foi à Holanda disputar a nona e a décima corridas da Porsche Carrera Cup Alemanha.

O lusodescendente estava otimista, porque tem estado com um ritmo muito competitivo e, no ano passado, já tinha conquistado um pódio em Zandvoort.

Este circuito tem a particularidade de ficar perto da praia e é bastante difícil, devido às curvas exigentes e muito rápidas, às mudanças de altitude e aos cumes cegos.

Dylan Pereira começou bem, ao realizar o 3.° melhor tempo nos treinos livres. Nos treinos cronometrados, com o tempo instável, muito vento e a pista molhada e escorregadia, o piloto da Lechner Racing saiu imediatamente para a pista, a fim de aproveitar o melhor possível os 35 minutos disponíveis para realizar duas boas voltas. O lusodescendente começou logo por realizar o melhor tempo. Com o piso a secar, o piloto regressou à box para trocar de pneus ao seu Porsche 911 GT3 Cup. A 21 minutos do final, o treino foi interrompido devido ao despiste de um adversário, que ficou preso na gravilha. No recomeço, com a pista seca em algumas partes e molhada em outras, foi fundamental a prudência, de modo a realizar melhores tempos sem despistes que colocassem em causa a participação na corrida da tarde. No final da sessão, após 12 voltas e depois de ter realizado duas vezes o tempo mais rápido, Dylan Pereira obteve o 2.° lugar para a primeira corrida e o 5.° para a segunda.

Na primeira corrida, que decorreu no sábado à tarde, Dylan Pereira conseguiu o 2.° melhor tempo para a grelha de partida, mas devido a uma penalização de três posições atribuída na última prova da Porsche Carrera Cup Alemanha, no circuito de Norisring, o lusodescendente saiu do 5.° lugar. O asfalto já estava seco, mas continuava muito escorregadio, devido à areia espalhada pelos fortes ventos. Durante a segunda volta, Dylan Pereira passou a ocupar o 4.° lugar. Na oitava volta, levou um toque de Luca Rettenbacher, que o fez perder uma posição. A direção da corrida penalizou o piloto austríaco, colocando-o de novo atrás do lusodescendente. O terceiro classificado na corrida foi o holandês Larry ten Voorde, também penalizado em cinco segundos por uma falsa partida. Dylan Pereira aproveitou todos estes factos para subir ao pódio na 3.ª posição.

Na segunda corrida, que se realizou este domingo, o lusodescendente voltou a sair do 5.° lugar da grelha de partida e manteve a posição no arranque. Durante a terceira volta, a corrida foi interrompida devido a um acidente e encurtada. No recomeço, e com apenas 15 minutos até à bandeira de xadrez, Dylan Pereira aproveitou uma disputa à sua frente e subiu para a 4.ª posição, quando Larry ten Voorde empurrou Julien Andlauer para fora da pista. A três minutos do final, outro despiste obrigou de novo à entrada do safety car e a corrida chegou ao fim, impedindo as habituais lutas nas duas voltas finais. Após a corrida, Larry ten Voorde voltou a ser penalizado e Dylan Pereira assumiu a 3.ª posição.

Fim-de-semana em Zandvoort repleto de incidentes, com Dylan Pereira a aproveitar os contratempos dos adversários e a conquistar mais dois pódios nesta temporada na Porsche Carrera Cup Alemanha, consolidando a 4.ª posição da geral no campeonato.

Dylan Pereira regressa às corridas no próximo fim-de-semana, entre 16 e 18 de agosto, para a 11.ª e 12.ª provas da competição alemã, no conhecido circuito de Nürburgring.