Dylan Pereira na quarta posição da Porsche Carrera Cup

Este fim-de-semana, Dylan Pereira disputou a sétima e a oitava corridas da Porsche Carrera Cup Alemanha na cidade de Nürnberg.

O Norisring é o único circuito citadino do campeonato e o mais pequeno da temporada, com apenas 2.300 metros de extensão e tempos por volta a rondarem os 50 segundos. Apesar das ruas onde se realizam as provas serem mais largas do que no Mónaco, por exemplo, este circuito não permite erros, porque a pista é delimitada por muros e qualquer deslize provoca danos no carro. Além disso, o piso não está concebido especificamente para a alta competição, tem irregularidades e o asfalto é acidentado e escorregadio nas zonas de travagem, no final das longas retas do traçado.

Dylan Pereira nunca tinha corrido neste circuito e teve problemas no motor, que condicionaram o seu desempenho ao longo de todo o fim-de-semana.

Os treinos cronometrados foram muito disputados, com todos os pilotos a realizarem tempos muito próximos uns dos outros. Dylan Pereira estava condicionado pela performance do seu Porsche 911 GT3 Cup e obteve o 10.º lugar na grelha de partilha para a primeira corrida, a apenas 0,341 segundos da pole position, e a 14.ª posição para a segunda corrida, a 0,484 segundos do piloto da frente.

Na primeira corrida, o lusodescendente continuava com problemas no motor e, num circuito tão curto onde o mínimo erro podia levar à desistência, passou a linha de meta em 11.º lugar e amealhou mais cinco pontos para o campeonato.

De sábado para domingo, os mecânicos da Lechner Racing tentaram resolver o problema e o Porsche foi para a pista reparado, mas sem testes.

Na segunda corrida, no arranque, Dylan Pereira passou logo dois adversários. Na segunda volta subiu para 11.º. Durante a quarta volta, levou um toque por trás e caiu para a última posição, a quinze segundos do penúltimo. O lusodescendente não desistiu, foi realizando voltas rápidas e cruzou a bandeira de xadrez no 18.º lugar.

Num fim-de-semana para esquecer para Dylan Pereira, valeram os cinco pontos amealhados para as contas do campeonato. O regresso em força está marcado para o próximo fim-de-semana, de 12 a 14 de julho, na quarta corrida da Porsche Mobil 1 Supercup, em Silverstone, que abre o Grande Prémio Britânico de Fórmula 1.

Classificação 7.ª corrida Porsche Carrera Cup Alemanha:

1.º – Julien Andlauer (FR)

11.º – Dylan Pereira (LU)

Classificação 8.ª corrida Porsche Carrera Cup Alemanha:

1.º – Michael Ammermüller (DE)

18.º – Dylan Pereira (LU)

Classificação geral Porsche Carrera Cup Alemanha:

1.º – Larry ten Voorde (NL)

4.º – Dylan Pereira (LU)