Dylan Pereira lidera Porsche Mobil 1 Supercup

O lusodescendente foi o mais rápido nos treinos livres, esteve em destaque na qualificação e venceu a segunda corrida da temporada, disputada novamente em Spielberg, na Áustria. Este segundo fim-de-semana no circuito Red Bull Ring ficou marcado pelo mau tempo durante todo o dia de sábado, que obrigou ao adiamento da sessão de qualificação para a manhã de domingo, poucas horas antes da corrida.

Dylan Pereira esteve confiante desde o início. Durante a semana, o piloto e a equipa analisaram a primeira corrida e ajustaram as afinações do Porsche 911 GT3 Cup. Nos treinos livres, o lusodescendente começou logo a realizar boas voltas. No entanto, a pista estava muito quente e era difícil encontrar o ponto de travagem ideal rolando no limite. A meio da sessão, o piloto da BWT Lechner Racing regressou à box para adaptar o carro e trocar de pneus. Na segunda parte dos treinos fez uma volta perfeita e conseguiu o tempo mais rápido.

Os treinos cronometrados estavam marcados para sábado, à hora do almoço. Devido à muita chuva que alagou a pista, a organização da prova ainda ponderou anular a sessão de qualificação e ordenar a grelha de partida de acordo com os resultados dos treinos livres, mas, entretanto, as condições meteorológicas começaram a melhorar e a qualificação foi adiada para o final dessa tarde e, depois, para o início da manhã de domingo. Com a pista completamente lavada, as condições de aderência eram diferentes e as primeiras voltas foram de grande espetáculo. Dylan Pereira aqueceu os pneus, testou os limites e realizou o tempo mais rápido antes de regressar à box para as últimas afinações e para trocar de pneus. De volta à pista, os últimos minutos da qualificação foram muito disputados, o lusodescendente teve algumas dificuldades de aderência, mas, mesmo assim, obteve o 3.º lugar para a grelha de partida.

Na corrida, Dylan Pereira fez um excelente arranque passando imediatamente para o 2.º lugar e, durante a segunda volta, realizou uma ultrapassagem espetacular, com duas rodas na relva, e assumiu o comando da corrida. Nas voltas seguintes foi ganhando avanço sobre os seus adversários, vencendo a corrida com quase quatro segundos de vantagem sobre o 2.º classificado.

Fim-de-semana espetacular para Dylan Pereira, que esteve sempre muito rápido, venceu a corrida e assumiu a liderança do campeonato.

O lusodescendente regressa à competição na próxima semana, entre 17 e 19 de julho, para a terceira corrida da Porsche Mobil 1 Supercup, em Budapeste, que abre o Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1.

Resultados Porsche Mobil 1 Supercup 2.ª corrida Spielberg:

1.º – Dylan Pereira (LU)

Classificação geral Porsche Mobil 1 Supercup:

1.º – Dylan Pereira (LU)

