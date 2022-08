Dylan Pereira imperial em Spa

Partindo da pole position, o piloto lusodescendente conseguiu dominar claramente em Spa e assim manter a liderança no campeonato Porsche SuperCup.

Dylan Pereira teve uma óptima largada e conseguiu manter a liderança da corrida deste domingo enquanto atrás de si se desenrolava uma batalha pelas posições cimeiras protagonizada por Laurin Heinrich e Larry ten Voorde.

Foram 12 voltas em condições climatéricas ideais. Depois de duas voltas, Dylan Pereira já tinha três segundos de vantagem relativamente ao segundo classificado.

Dylan Pereira conseguiu sua terceira vitória na Porsche Supercup nesta temporada, e foi também a sua terceira conquista em Spa-Francorchamps.

O piloto terminou com uma vantagem de pouco menos de 7 segundos sobre Larry ten Voorde. No terceiro lugar ficou Laurin Heinrich.

O líder da competição é Dylan Pereira com 117 pontos, seguido de Laurin Heinrich com menos 12 pontos e em terceiro lugar Larry ten Voorde com diferença de 15 pontos para Pereira.