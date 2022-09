Dylan Pereira fez história no desporto motorizado luxemburguês

“Momento histórico do desporto automóvel luxemburguês”. Este é o título escolhido pela RTL na sua página internet em luxemburguês este domingo à tarde para descrever a vitória do luso-luxemburguês Dylan Pereira na Porsche Supercup.

Trata-se de uma dos maiores êxitos de sempre no automobilismo do Luxemburgo, o que levou o ministro do Desporto do grão-ducado a manifestar o orgulho do país pela vitória de Dylan Pereira, apelidando o piloto de “verdadeiro embaixador desportivo do país”.

Aos 25 anos, Dylan Pereira venceu o troféu Porsche SuperCup, uma das mais competitivas provas automobilísticas pois todos os pilotos disputam as corridas com carros muito semelhantes, com ligeiríssimas adaptações.

A última prova do campeonato, que teve lugar este domingo, em Monza, foi mais uma vez prova disso: Dylan Pereira não precisava de ganhar para ser campeão, estando na dúvida de conseguir o título até à última volta.

O piloto começou a pilotar kartings aos quatro anos, seguindo a paixão do pai. Participou na sua primeira prova em Mirecourt, França, com 10 anos de idade. Nos anos seguintes, competiu em campeonatos belgas e luxemburgueses pelas equipas Eyckmans Grand Prix e Daems Racing Team.

Em seguida disputou o campeonato alemão de kart, um dos mais competitivos do mundo. Dylan Pereira participou nos campeonatos europeus de 2010, 2011 e 2012, e ainda em campeonatos mundiais (2010, 2011 e 2012).

2015 foi um ano que Dylan identifica como “significativo”. A entrada na Volkswagen Golf Cup permitiu-lhe “experimentar novas sensações, especialmente a concentração profunda como nunca antes”, explica no seu site oficial.

O piloto luso-luxemburguês obteve bons resultados, o que lhe deu “confiança e a força mental necessárias para ultrapassar os limites e começar a pensar em abordar a competição oficial”.

“Eu sei que isso é ambicioso e complicado, mas sempre foi o meu desafio”. E Dylan inspira-se e motiva-se com as palavras de disse Ayrton Senna: “assim que se atingem certos limites, algo acontece e de repente podemos ir um pouco mais longe. Com o poder da sua mente, determinação, instinto e também a experiência, podemos voar muito alto”.

O ministro do Desporto luxemburguês, Georges Engel, transmitiu ao piloto a seguinte mensagem, em francês, depois da conquista do título na Porsche Supercup:

“Cher Dylan,

Mes sincères félicitations pour ta victoire au classement final du Porsche Mobil 1 Supercup 2022 équivalent du titre de champion. Ton premier ! Bravo !

Une récompense ô combien méritée après une saison fulgurante, fruit d’un travail assidu, persévérant et consciencieux et ce avec le soutien d’une équipe performante et bien rôdée.

Bravo Dylan pour ta superbe saison et bonne chance pour la suite qui s’annonce intéressante.

En vrai ambassadeur sportif du Grand-Duché de Luxembourg, tu as contribué à l‘image de marque de notre pays, fidèle au slogan “Lets’make it happen”.

You did it!

s.Georges Engel

Ministre des Sports“