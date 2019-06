Dylan Pereira em destaque na Supercup na Áustria

Este fim-de-semana foi de regresso ao Red Bull Ring, na Áustria, para a terceira corrida da Porsche Mobil 1 Supercup 2019. Dylan Pereira tinha grandes expectativas para esta prova. No seu último fim-de-semana de competição, há três semanas, o lusodescendente realizou duas corridas verdadeiramente espetaculares para a Porsche Carrera Cup Alemanha, também no Red Bull Ring, onde conquistou dois pódios e, no ano passado, bateu o record da pista fazendo a volta mais rápida da Porsche Mobil 1 Supercup neste circuito.

Desta vez, as condições atmosféricas eram diferentes. Estava muito mais calor, o Porsche 911 GT3 Cup não tem ar condicionado e o cockpit pode chegar a atingir os 50 °C de temperatura. Também o asfalto, os pneus e os travões aquecem muito, a pista fica mais escorregadia, a performance do carro sofre alterações e não há margem para erros.

Nos treinos cronometrados, Dylan Pereira saiu imediatamente para a pista e, após duas voltas para aquecer os pneus, fez o 5.º melhor tempo, muito perto da melhor volta que realizou nos treinos livres. Após oito voltas parou na box para afinações e troca de pneus. No regresso, e quando faltavam oito minutos para o final da sessão, o lusodescendente ficou com dois dos três melhores parciais dos treinos cronometrados e saltou para o 3.º lugar da grelha de partida.

Na corrida, Dylan Pereira arrancou bem mas, na discussão da terceira curva, deu um pequeno toque no seu colega de equipa Michael Ammermüller, teve uma ligeira saída de pista e caiu para a 8.ª posição. Durante a quarta volta subiu para o 7.º lugar e, depois, foi um dos principais protagonistas da transmissão televisiva ao lutar com Florian Latorre pela 6.ª posição. 7.º lugar final para o piloto da Momo Megatron Lechner Racing e nove pontos, que lhe permitem subir quatro posições, para o 11.º lugar da classificação geral, com o mesmo número de pontos que o 12.º.

Nesta terceira corrida da Porsche Mobil 1 Supercup 2019 valeram, sobretudo, os muitos minutos de destaque na transmissão televisiva mundial. Um excelente retorno para os patrocinadores que apostaram no lusodescendente, que mantém o record da pista conseguido no ano passado.

Dylan Pereira regressa à competição no próximo fim-de-semana, entre 5 e 7 de julho, para a sétima e oitava corridas da Porsche Carrera Cup Alemanha, no circuito urbano de Norisring.

Resultados Porsche Mobil 1 Supercup Red Bull Ring:

1.º – Julien Andlauer (FR)

7.º – Dylan Pereira (LU)

Classificação geral Porsche Mobil 1 Supercup:

1.º – Michael Ammermüller (DE)

11.º – Dylan Pereira (LU)

