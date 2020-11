Dylan Pereira é vice-campeão da Porsche Carrera Cup Alemanha 2020

Uma vitória e um 2.º lugar em Oschersleben encerram a melhor temporada do lusodescendente ao volante de um Porsche.

Dylan Pereira, Piloto do Ano em título no Luxemburgo, é vice-campeão da Porsche Mobil 1 Supercup, vice-campeão da Porsche Carrera Cup Alemanha e 3.º classificado na Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition.

Com a temporada a chegar ao fim, o lusodescendente terminou este fim-de-semana a sua participação na Porsche Carrera Cup Alemanha 2020, vencendo uma corrida, subindo ao segundo degrau do pódio em outra e conquistando o título de vice-campeão.

A 10.ª e a 11.ª provas e últimas corridas do campeonato alemão decorreram em Oschersleben, que é um circuito curto, rápido e estreito, onde é difícil ultrapassar.

Durante os dias de testes e treinos livres, o piloto da Förch Racing preocupou-se essencialmente em afinar bem o Porsche 911 GT3 Cup, para fazer boas qualificações.

Os treinos cronometrados realizaram-se com a pista seca, céu limpo, mas temperatura baixa, o que levou Dylan Pereira a efetuar várias voltas de aquecimento para colocar os pneus na temperatura certa. Depois, o lusodescendente mostrou que estava concentrado num excelente lugar para a grelha de partida fazendo o melhor tempo. Após a habitual passagem pelas boxes para troca de pneus, Dylan Pereira ainda conseguiu melhorar os tempos por volta, obtendo o 2.º lugar na grelha de partida para a primeira corrida e a pole position para a segunda.

No início da primeira corrida, o lusodescendente saiu do 2.º lugar da grelha, fez um excelente arranque, saltou imediatamente para a frente da corrida e começou a ganhar algum avanço. Durante a segunda volta, o despiste de um piloto obrigou à entrada do safety car, prejudicando Dylan Pereira, que perdeu a vantagem que já tinha obtido. No recomeço da corrida, apesar de muito pressionado, o lusodescendente conseguiu manter o 1.º lugar, realizando imediatamente voltas rápidas, de modo a ganhar avanço sobre o seu principal adversário na disputa pelo título.

Excelente corrida de Dylan Pereira que, muito concentrado, realizou a volta mais rápida da prova, passou na bandeira de xadrez em primeiro e, com os 25 pontos obtidos, aproximou-se da frente do campeonato, deixando tudo em aberto para a última corrida.

Na segunda corrida do fim-de-semana, o lusodescendente saiu da pole position mas, contrariamente ao que é habitual, deixou patinar o seu Porsche no arranque, travou um pouco tarde para a primeira curva, foi obrigado a alargar a trajetória e deixou passar o seu principal adversário na luta pelo título para o comando da corrida. A 15 minutos da bandeira de xadrez, o despiste de um piloto obrigou à entrada do safety car. No relançamento da corrida, Dylan Pereira aumentou a pressão sobre o seu adversário, mas, numa pista onde as ultrapassagens são muito difíceis, o lusodescendente só conseguiu terminar colado ao para-choques do vencedor.

Final de campeonato para Dylan Pereira, que termina a Porsche Carrera Cup Alemanha 2020 com seis vitórias e três 2.ºs lugares em 11 corridas, o título de vice-campeão na classificação geral, contribuindo decisivamente para a vitória da Förch Racing na classificação por equipas, provando que é um dos pilotos mais rápidos e competitivos da Porsche, que está em ótima forma e que tem um futuro brilhante no mundo automobilístico.

2020 representa a melhor época desportiva para Dylan Pereira.

Resultados 10.ª corrida Porsche Carrera Cup Alemanha:

1.º – Dylan Pereira (LU)

Resultados 11.ª corrida Porsche Carrera Cup Alemanha:

1.º – Larry ten Voorde (NL)

2.º – Dylan Pereira (LU)

Classificação geral final Porsche Carrera Cup Alemanha:

1.º – Larry ten Voorde (NL)

2.º – Dylan Pereira (LU)