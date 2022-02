Dylan Pereira é piloto do ano no Luxemburgo

O piloto Dylan Pereira recebeu no fim-de-semana das mãos do presidente do ACL, o automóvel clube do Luxemburgo, Yves Wagner, o prémio de melhor piloto do ano.

O galardão é uma iniciativa do ACL, mas conta ainda com o voto dos internautas. Desta vez o resultado foi unânime, tendo o público votado da mesma forma que os membros da Luxembourg Motorsports Writers Association a.s.b.l. e os membros do Conselho Executivo do ACL Sport.

O pódio deste ano é completado por Kevin Peters e Carlos Rivas.

Visivelmente encantado, o piloto lusodescendente Dylan Pereira quis agradecer aos seus fãs pelo apoio: “todos os anos é uma grande luta com o Kevin. Nós esforçamo-nos para sermos melhores, ano após ano. Obrigado a todos que votaram. Estou pronto para defender este título para 2022”.

#portugalpositivo