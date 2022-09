Dylan Pereira é campeão da Porsche Supercup

Numa última corrida atribulada em que o piloto luso-luxemburguês precisava apenas de ficar nos primeiros oito lugares, Dylan Pereira sagrou-se vencedor deste competitivo campeonato.

Dylan Pereira, que foi a Monza esperando ser o vencedor desta competição, estava manifestamente nervoso ao volante do seu Porsche da Lechner, mas conseguiu assegurar, em Monza, o quinto lugar uma posição que lhe permitiu ficar no campeonato à frente do seu principal oponente para o título, apesar das penalizações que sofreu.

Dylan Pereira, de 25 anos, foi campeão com mais 13 pontos do que o seu adversário, que ainda poderia ter conquistado o título em Monza, Larry ten Voorde.