Dylan Pereira consegue pódio e mantém liderança da Porsche Supercup

Neste segundo fim-de-semana em Silverstone, em Inglaterra, o lusodescendente conquistou mais um pódio e mantém a liderança do campeonato. Na semana anterior, o setup do Porsche 911 GT3 Cup não esteve ao nível das exigências do piloto da BWT Lechner Racing, mas a equipa passou estes dias a analisar os dados da última corrida e a trabalhar nas afinações e, nesta prova, Dylan Pereira esteve muito mais confortável com o carro.

Para a quinta prova da Porsche Mobil 1 Supercup 2020, comemorativa dos 70 anos da Fórmula 1, o lusodescendente tinha como objetivos lutar por um dos primeiros lugares e continuar à frente no campeonato.

Nos treinos livres, que decorreram na sexta-feira, Dylan Pereira começou por realizar o melhor tempo. Entretanto, a sessão foi interrompida devido à avaria de um Porsche mesmo à saída das boxes. No recomeço, o lusodescendente aproveitou para experimentar várias afinações e trajetórias, acabando com boas perspetivas para os treinos cronometrados.

A qualificação decorreu no sábado, com o sol a pico e altas temperaturas no alcatrão. Com 40 graus no asfalto, a pressão dos pneus era uma afinação essencial. Dylan Pereira começou por tentar obter bons tempos, mas rapidamente regressou à sua box para efetuar algumas alterações no carro. No final da sessão, realizou uma volta muito boa, embora tenha cometido um pequeno erro no último setor, que lhe fez perder três décimos de segundo. Mesmo assim, conseguiu o 4.º melhor tempo da qualificação.

Na corrida, o lusodescendente conservou o lugar no arranque, mas um acidente ainda na primeira volta levou à entrada do safety car. No recomeço, Dylan Pereira fez, mais uma vez, uma excelente ultrapassagem e saltou para a 3.ª posição, realizando logo a seguir a melhor volta da prova. O lusodescendente chegou ao final da corrida encostado aos dois primeiros, passando a bandeira de xadrez a apenas um segundo do vencedor.

O lusodescendente regressa à competição na próxima semana, entre 14 e 16 de agosto, para a sexta corrida, em Barcelona, que abre o Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1.

Resultados Porsche Mobil 1 Supercup 5.ª corrida Silverstone:

1.º – Ayhancan Güven (TU)

3.º – Dylan Pereira (LU)

Classificação geral Porsche Mobil 1 Supercup:

1.º – Dylan Pereira (LU)