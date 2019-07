Dylan Pereira consegue cinco pontos em prova complicada

Num fim-de-semana complicado, o lusodescendente foi prejudicado nos treinos cronometrados, saiu de trás e ganhou cinco lugares durante a corrida. A quarta prova da Porsche Mobil 1 Supercup 2019 teve lugar este fim-de-semana no circuito de Silverstone, em Inglaterra.

Este circuito é um dos mais longos do campeonato, com 5.891 metros de extensão e tempos por volta superiores a dois minutos, e é muito desafiante para os pilotos. Tem secções muito rápidas e algumas curvas são realizadas a alta velocidade. Este ano, Silverstone tem a particularidade de ter um piso totalmente novo, que muda tudo: a aderência, as afinações do Porsche 911 GT3 Cup, nomeadamente o equilíbrio, a suspensão, o alinhamento das rodas e o posicionamento da asa traseira, o estilo de condução e o local ideal para as travagens e para as acelerações. O piso também ainda está muito escorregadio e é mais difícil manter o carro dentro dos limites da pista.

Além disso, Dylan Pereira estava em desvantagem relativamente aos restantes pilotos, porque na sequência do acidente que teve na segunda corrida do campeonato, no Mónaco, o seu Porsche não ficou reparado a tempo e Dylan Pereira não pôde participar nos dois dias de testes oficiais em Silverstone, onde os outros tiveram a oportunidade de testar o circuito.

Com 32 pilotos inscritos, os treinos cronometrados foram realizados com a pista sempre muito cheia. Dylan Pereira ainda fez alguns tempos muito rápidos no primeiro e no segundo setores da pista, mas foi atrasado pelos adversários no terceiro setor e obteve o 17.º lugar para a grelha de partida, a apenas 0,879 segundos da pole position.

Na corrida, Dylan Pereira ganhou logo um lugar no arranque e chegou ao final da primeira volta na 14.ª posição. Com três lugares recuperados, o lusodescendente estava na contagem dos pontos. Durante a sétima volta passou para 13.º, ficando depois em luta com dois colegas de equipa, que em nada facilitaram a vida a Dylan Pereira. Tio Ellinas, que terminou à sua frente, viria mesmo a ser penalizado, o que permitiu ao lusodescendente acabar na 12.ª posição.

Num fim-de-semana onde nem tudo correu bem ao piloto da Momo Megatron Lechner Racing, valeram os cinco pontos amealhados para o campeonato.

Dylan Pereira regressa à competição daqui a duas semanas, entre 26 e 28 de julho, para a quinta corrida da Porsche Mobil 1 Supercup, em Hockenheim, que abre o Grande Prémio da Alemanha de Fórmula 1.

Resultados Porsche Mobil 1 Supercup Silverstone:

1.º – Ayhancan Güven (TR)

12.º – Dylan Pereira (LU)

Classificação geral Porsche Mobil 1 Supercup:

1.º – Julien Andlauer (FR)

12.º – Dylan Pereira (LU)